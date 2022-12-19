Changpeng Zhao und Co. So viel Vermögen verloren Krypto-Milliardäre

Ein schwieriges Jahr für Krypto-Anleger geht zu Ende: Doch welche Krypto-Milliardäre verloren dabei das meiste Geld? Das zeigt eine Grafik von Statista.

Im Jahr 2022 ging es in der Krypto-Branche ordentlich bergab: Die meisten Kryptowährungen befinden sich bereits seit Monaten im Sinkflug. So hat der Bitcoin-Kurs beispielsweise seit Beginn des Jahres etwa 60 Prozent eingebüßt und befindet sich aktuell bei rund 17.000 US-Dollar. Ähnlich sieht es im Jahresvergleich für Ethereum aus.

FTX-Pleite feuerte Kryptocrash an

Noch dazu meldete im November mit FTX eine der größten Krypto-Börsen Insolvenz an – in den darauffolgenden Wochen stellte sich heraus, dass das Unternehmen Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut hat. FTX-Chef und Gründer Sam Bankman-Fried wurde daraufhin festgenommen.

Bankman-Fried gehörte vor dem Einbruch des Krypto-Marktes zu den reichsten Personen der Branche weltweit. Nur Binance-Gründer Changpeng Zhao verdiente mehr durch Krypto-Anlagen. Dementsprechend hoch ist der Verlust der beiden Geschäftsführer.

Der Krypotcrash verursachte laut der South China Morning Post einen Verlust von 82 Milliarden US-Dollar auf dem Konto des Binance-Chefs, Bankman-Fried verlor mit rund 23 Milliarden US-Dollar annährend sein gesamtes Vermögen. Coinbase-Chef Brian Armstrong verzeichnete ein Minus von etwa 4,7 Milliarden US-Dollar. Das Vermögen von Gary Wang (FTX) und Chris Larsen (Ripple) schrumpfte um 1,7 beziehungsweise 1,3 Milliarden US-Dollar.

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