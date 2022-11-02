Gegenüber 2021 Kryptowährungen haben an Beliebtheit dazu gewonnen

Eine aktuelle Umfrage von Statista zeigt, dass Kryptowährungen als Anlageform beliebter werden. Dabei überholen Bitcoin und Co. sogar Edelmetalle und Immobilien.

Die Onlinedatenbank Statista hat deutsche Anleger zu ihren beliebtesten Anlageprodukten befragt. Dabei zeigt sich: 14 Prozent wollen in den kommenden zwölf Monaten in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum investieren. Im vergangenen Jahr waren es nur 9 Prozent. Damit sind digitale Währungen als Kapitalanlage mittlerweile beliebter als Edelmetalle.

Nur 10 Prozent der Befragten gaben an, in den nächsten zwölf Monaten Gold, Silber oder ähnliches kaufen zu wollen. Zu Ende September besaß auch nur jeder zehnte Befragte eine Anlage in diesem Bereich. Zum Vergleich: In Kryptowährungen hatten schon 12 Prozent der Befragten investiert. Am beliebtesten ist jedoch aktuell das Sparbuch: 41 Prozent der Umfrageteilnehmer nutzen diese Anlageform.

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