02.07.2019

Statistik auf 10-Jahressicht Demografischer Wandel auch im Versicherungsvertrieb deutlich

Unter dem Titel „Sozialstatistische Daten“ veröffentlicht der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) einmal jährlich seine wichtigsten Kennzahlen für die Assekuranz. Die Broschüre richtet sich unter anderem an potenzielle Einsteiger in die Versicherungsbranche.