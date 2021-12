Statistik: Deutsche werden so alt wie noch nie

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Im Deutschen Reich betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen 35 Jahre und 7 Monate, ein neugeborenes Mädchen konnte mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 38 Jahren und 5 Monaten rechnen. Demnach hat sich die Lebenserwartung der Neugeborenen in den vergangenen etwa 130 Jahren mehr als verdoppelt. Dazu trug zunächst vor allem der Rückgang der Kindersterblichkeit bei. In den letzten Jahrzehnten ist auch die Sterblichkeit Älterer stark gesunken.Die aktuellen Ergebnisse basieren auf den Daten über die Gestorbenen und die Durchschnittsbevölkerung der letzten drei Jahre. Basisdaten und lange Zeitreihen der Sterbetafel können kostenfrei über die Tabelle Sterbetafel nach Geschlecht und Alter (12621-0001) in der Datenbank des Amts abgerufen werden.