Demografie: Anteil der über 65-Jährigen mehr als verdoppelt
Der demografische Wandel in Deutschland ist keine ganz neue Erscheinung: „Die Altersstruktur der Bevölkerung hierzulande hat sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten stark geändert“, bestätigt das Statistische Bundesamt jetzt aber auf Basis historischer Zeitreihen, die es nun zu seinem 75-jährigen Bestehen veröffentlicht hat.
Der Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppen im Alter unter 15 Jahren nahm zwischen 1950 und 2021 deutlich ab: von 23 auf 14 Prozent. Kaum verändert hat sich allerdings die Gruppe der Menschen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis einschließlich 64 Jahren. Sie stellten mit 64 Prozent auch 2021 den größten Anteil an der Bevölkerung. 1950 hatte ihr Anteil mit 67 Prozent nur etwas höher gelegen. Insgesamt ist die Bevölkerung hierzulande stark gewachsen: 1950 lebten auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik gut 69,3 Millionen Menschen. Zum Vergleich: 2021 waren es rund 83,2 Millionen. Das entspricht einer Zunahme um 20 Prozent.