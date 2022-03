Infografik So teuer ist Energie

In Deutschland sind die Energiepreise seit Januar 2021 um fast 20 Prozent gestiegen. Das zeigt eine Grafik des Online-Portals Statista.

Energie ist in Deutschland in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Eine aktuelle Grafik des Online-Portals Statista mit Daten des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass die Preise für Haushaltsenergie in der Bundesrepublik zwischen Januar 2021 und Januar 2022 um 18,3 Prozent gestiegen sind. Dazu zählen unter anderem die Preise für Strom und Gas.

Heizöl und Kraftstoffe verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 29,3 Prozent. Bleiben Energiepreise unberücksichtigt, beläuft sich die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent.

