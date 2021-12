Statistisches Bundesamt Wohnkosten werden immer bedeutender

Diese Statistik zeigt den Anteil der Wohnkosten privater Haushalte in Deutschland an den gesamten monatlichen Konsumausgaben von 2007 bis 2014. Die Wohnkosten setzen sich zusammen aus den Ausgaben für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung. Im Jahr 2011 lagen die Wohnkosten der privaten Haushalte in Deutschland bei durchschnittlich 775 Euro im Monat. Damit machten die Ausgaben für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung etwa 34,4 Prozent der gesamten privaten Konsumausgaben aus.