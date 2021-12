Statt Mini-Zinsen Mit diesen Fonds gelingt Anlegern der Start in 2016

Das Fonds-Vergleichsportal Anlagecheck hat ein Ranking von 15 Fonds erstellt, die im vergangenen Jahr besonders gut abgeschnitten haben. Dafür hat Anlagecheck in Deutschland erhältliche Fonds nach Regionen und Anlageschwerpunkte untergliedert und die Produkte nach Performance und Volatilität sortiert. Mit einem selbst konstruierten Punktesystem hat es daraufhin die Favoriten ermittelt.Erfreuliches Ergebnis: Der Siegerfonds von Anlagecheck aus dem Bereich der in Deutschland investierenden Aktienfonds hat im vergangenen Jahr eine Rendite von mehr als 34 Prozent abgeworfen. Das Vergleichsportal hat bei seiner Auswahl jeweils die am besten performende Anteilsklasse eines Fonds herausgefiltert.Anlagecheck weist darauf hin, dass in vielen Kategorien vor allem die Produkte von kleineren Fondsgesellschaften auf vorderen Plätzen gelandet seien.