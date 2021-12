Sabine Groth 28.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Stefan Böttcher über aktuelle Chancen in den Frontier Markets „Finger weg von Afrika“

In der ersten Jahreshälfte ist Stefan Böttchers Frontier-Markets-Strategie voll aufgegangen. Auch im zweiten Halbjahr will der Charlemagne-Manager beim Magna New Frontiers Fund einen Schwerpunkt auf seine aktuellen Favoriten legen – und andere, in den Indizes zum Teil hoch gewichtete Märkte komplett meiden.