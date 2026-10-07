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2019 hatten die Autohersteller ihre Lager voll. Stefan Brugger kaufte damals ein Auto und bekam 25 Prozent Rabatt. Die Solaranlage kam bei ihm aufs Dach, als Modulhersteller und Lithiumminen kaum etwas verdienten. Was privat nach Schnäppchenjagd klingt, ist bei Wellington Methode: Brugger verantwortet den Global Equity Value Fund (ISIN: LU2983829461) und sucht Unternehmen, die gerade weniger verdienen, als langfristig in ihnen steckt. Das Problem: Nicht jede billige Aktie ist ein Schnäppchen. Manche sind eine Falle.

DAS INVESTMENT: Stefan, Dein Investmentansatz basiert darauf, Unternehmen zu finden …



Stefan Brugger: Wir verfolgen einen Value-Ansatz und schauen auf Unternehmen, die bereits ein etabliertes Produkt am Markt haben. Bei diesen Unternehmen können wir beobachten, wie sich der Absatz langfristig entwickelt und welche Margen sie historisch erzielt haben. Von „Under-Earning“ sprechen wir, wenn Umsatz, Absatz oder Marge temporär unter das Niveau fallen, das wir langfristig für normal halten. Das kann etwa passieren, wenn Inputpreise plötzlich steigen und ein Unternehmen diese Kosten nicht sofort an seine Kunden weitergeben kann.

Das heißt, vereinfacht gesagt: Ein Ölpreisschock verteuert plötzlich ein Produkt, es wird weniger verkauft und die Gewinne fallen. Das Problem ist aber nur temporär?



Brugger: Genau. Häufig gibt es eine doppelte Dynamik. Steigen beispielsweise Rohstoffpreise plötzlich stark, können Unternehmen ihre Listenpreise nicht schnell genug anpassen. Gleichzeitig reagieren Kunden zunächst mit Zurückhaltung und konsumieren weniger. Wird das Produkt langfristig aber weiterhin gebraucht, handelt es sich lediglich um aufgeschobenen Konsum. Über längere Zeit sollte sich die Nachfrage wieder normalisieren.

Woran erkennst du, ob ein Unternehmen nur ein temporäres Problem hat oder ob es sich um eine klassische Value Trap handelt?



Brugger: Wir ergänzen die Bewertung auf Basis normalisierter Gewinnerwartungen ganz bewusst um weitere Faktoren. Einer davon ist „Minimum Quality“. Wir investieren nur in Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie langfristig strukturell wieder wachsen können. Im Zuge der Erholung sollten Umsatz und Gewinn im Normalfall sogar über dem vorherigen Hoch liegen können.



Typische Value Traps sind für uns dagegen Unternehmen, deren Markt strukturell schrumpft. Ein Beispiel sind bestimmte Kabelnetzanbieter in den USA, deren Infrastruktur zunehmend durch Glasfaser ersetzt wird und deren Kundenpotenzial langfristig abnimmt.

Gleichwohl kann man sagen, dass Du ein antizyklischer Investor bist. Das Schwierigste daran dürfte das Timing sein. Wie früh bist du bereit einzusteigen, bevor die Gewinne tatsächlich wieder steigen?



Brugger: Ein Abschwung kann eine ganze Weile anhalten. Wir warten deshalb auf den Punkt, an dem der Schmerz so groß geworden ist, dass erste marktbasierte Anpassungsmechanismen erkennbar werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Gewinne sofort wieder steigen. Sie können auch im folgenden Jahr noch schlecht bleiben, während wir die eigentliche Erholung vielleicht erst in zwei oder drei Jahren erwarten.

Welche Signale sind für Dich entscheidend, um zu erkennen, dass die Gewinne vor einer Normalisierung stehen?



Brugger: Typischerweise beginnt die Anpassung auf der Angebotsseite. Wenn es einer Industrie schlecht geht, wird irgendwann nicht mehr in neue Kapazitäten investiert. Investitionen werden gekürzt oder Produktionskapazitäten aktiv zurückgefahren. Zu diesem Zeitpunkt kann das nächste Quartal weiterhin schlecht aussehen und auch der CEO wird kaum begeistert von seiner Geschäftsentwicklung sein. Aber mit einem längerfristigen Horizont erkennt man, dass die Korrektur von Angebot und Nachfrage begonnen hat.

Lass uns über Europa sprechen. Europäische Aktien gelten seit einigen Jahren als vergleichsweise günstig. Wo findest du derzeit klassische Under-Earning-Aktien?



Brugger: Eine größere Position sind beispielsweise europäische Stahlwerte. Vor einem Jahr war die Situation aufgrund der hohen Energiekosten und des Drucks durch subventionierte Billigimporte aus China extrem schwierig. Inzwischen gibt es stärkere Einfuhrbeschränkungen in der EU und die Aktien haben bereits deutlich zugelegt. Wenn man aber berechnet, was ein normales Preisniveau für Stahl bedeuten würde, sehen wir weiterhin Potenzial.



Eine weitere größere Position sind europäische Telekomaktien. Die Branche hatte über viele Jahre Schwierigkeiten. Irgendwann war jedoch der Punkt erreicht, an dem kaum noch jemand genug verdiente, um weiter massiv auszubauen, und schwächere Wettbewerber aus dem Markt verschwanden.

Welche Bereiche könnten in den kommenden Jahren interessant werden?



Brugger: Wir schauen uns unter anderem Unternehmen an, die heute stark unter hohen Energiepreisen leiden. Gleichzeitig wissen wir, dass insbesondere 2027 und 2028 weltweit deutlich mehr LNG-Kapazitäten auf den Markt kommen sollen. Das könnte die Energiepreise in Europa langfristig auf ein deutlich niedrigeres Niveau bringen. Für Unternehmen, die heute unter den hohen Kosten leiden, kann daraus eine interessante Konstellation entstehen.

Antizyklisches Investieren bedeutet auch auszuhalten, dass der Markt sich gegen dich wendet. Wie schwer fällt es dir persönlich, eine andere Meinung als der Markt zu vertreten?



Brugger: Ich bin nicht der Typ, dem das besonders schwerfällt. Ich glaube, als Portfoliomanager ist es sehr wichtig, einen Anlagestil zu verfolgen, der zur eigenen Persönlichkeit passt. Es gibt viele Wege, an der Börse erfolgreich zu sein. Entscheidend ist aber, Geld auf eine Art zu managen, die einem selbst entspricht.



Ich bin eher der Typ, der sich unwohl fühlt, wenn plötzlich alle meiner Meinung sind.

Bist du auch außerhalb der Börse ein antizyklischer Mensch? Gibt es etwas in deinem Alltag, bei dem du ganz bewusst gegen den Konsens handelst?



Brugger: Wenn man beruflich ständig Zyklen in unterschiedlichen Industrien beobachtet, überträgt sich das irgendwann auch aufs Privatleben. Ich versuche tatsächlich, Dinge dann zu kaufen, wenn die Preise gerade unter Potenzial liegen. Meine Solaranlage habe ich beispielsweise zu einem Zeitpunkt aufs Dach gebaut, als die Preise sehr niedrig waren und Hersteller von Solarzellen und Batterien sowie Lithiumminen kaum etwas verdient haben.



Mein letztes Auto habe ich 2019 gekauft, als die Autohersteller sehr viele Fahrzeuge auf Lager hatten. Dadurch habe ich einen Rabatt von 25 Prozent bekommen. Insofern lebe ich wohl tatsächlich auch im Alltag ein Stück weit antizyklisch.

Der Wellington Global Equity Value Fund ist ein aktiv gemanagter globaler Aktienfonds, den Stefan Brugger seit seiner Auflegung im Januar 2025 verantwortet. Ziel ist es, langfristig den MSCI World Value Index zu übertreffen, wobei Brugger gezielt nach „Under-Earnern“ sucht, also Unternehmen, deren aktuelle Gewinne unter ihrem langfristigen Potenzial liegen. Das Portfolio umfasst typischerweise 70 bis 90 überwiegend mittelgroße und große Unternehmen und folgt einem klar antizyklischen Value-Ansatz.