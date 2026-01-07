Der nachhaltige Asset Manager Ökoworld hat die Leitung seines Wholesale-Vertriebs neu besetzt. Stefan Höhne bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit.

Seit dem 1. Januar 2026 verantwortet Stefan Höhne als Leiter Wholesale Business den Vertrieb bei Ökoworld. In dieser Funktion soll er die Betreuung von Wholesale-Kunden in der DACH-Region ausbauen.

Höhne startete seine Karriere mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Soest. Er ist Diplom-Kaufmann und Betriebswirt. Zuletzt war er für Ampega Investment tätig, die zur Talanx-Gruppe gehört. Höhne ist zertifizierter Impact Investment-Advisor und Nachhaltigkeitsexperte der European Business School.

„Stefan Höhne hat sich in seiner Karriere früh auf verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Kapitalanlage fokussiert“, sagt Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender von Ökoworld. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche bringe er ein weitreichendes Netzwerk mit.

Über Ökoworld

Ökoworld hat seinen Sitz in Hilden und gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Der Asset Manager investiert mit seinen Fonds und Versicherungsprodukten weltweit in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken.