DWS-Chef Stefan Hoops hält drei bis vier Prozent Wachstum für Deutschland in den 2030er-Jahren für möglich – unter einer Bedingung: Die geplanten Reformen müssen kommen.

DWS-Chef Stefan Hoops hält für Deutschland ein „goldenes Jahrzehnt“ für möglich – wenn die geplanten Reformen kommen. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung sagt der Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Vermögensverwalters, er sei überzeugt, „dass wir in den 2030er-Jahren drei bis vier Prozent Wirtschaftswachstum erreichen können. Davon würde die gesamte Bevölkerung profitieren“. Die Zeitung fasst seine Position so zusammen: Die Lage in Deutschland sei besser als die Stimmung.

Den bisherigen Kurs der Bundesregierung bewertet Hoops positiv. „Wir erleben den ersten Schritt: Der Staat hat die Wirtschaft angekurbelt. Da muss man sagen: Hochachtung, die Regierung hat genau das erreicht, was sie wollte. Jetzt kommt der schwierige Teil, wir brauchen Reformen: die Arbeitswelt, die Rente, der Bürokratieabbau und weitere Themen. Das macht keinen Spaß.“



Für die Betroffenen sei das hart, räumt er ein. „Aber diese gemeinsame Anstrengung ist nötig, damit wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein goldenes Jahrzehnt erleben können.“

Wachstum brauche es, um höhere Löhne zu zahlen, Jobs zu sichern und in Bildung und Umweltschutz zu investieren, argumentiert Hoops; auch Rente und Gesundheit hingen daran. Sein Appell: „Wir sollten uns also darauf verständigen, dass Wachstum etwas Gutes ist.“

Länger arbeiten, später in Rente

Konkret wird Hoops beim Faktor Arbeit: Die Deutschen arbeiteten weniger als Menschen in anderen Ländern und gingen vergleichsweise früh in Rente, das müsse sich teilweise ändern. In der Rentendebatte warnt er davor, nur auf die eigenen Nachteile zu schauen: „Jeder muss Unbequemes auf sich nehmen.“

Auch bei der privaten Altersvorsorge sieht er Handlungsbedarf. „Eine kapitalgedeckte Vorsorge, wie es sie in vielen anderen Ländern gibt, hätten wir in Deutschland schon vor 20 Jahren einführen sollen“, sagt Hoops. Junge Menschen sollten früh anfangen, auch mit kleinen Beträgen. Sein wichtigster Rat: „Lasst Geld für euch arbeiten, indem ihr es investiert.“

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Zwei Tage bevor das Interview erschien, hat der Bundestag die Frühstartrente beschlossen. Der Staat zahlt danach ab 2027 für Kinder ab sechs Jahren monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot ein; der Bundesrat muss noch zustimmen.

Was Investoren im Ausland sehen

Den Blick von außen beschreibt Hoops freundlicher als die Stimmung im Inland: „Das Ausland mag uns sehr.“ Investoren sähen kluge Menschen, gute Unternehmen, geringe Verschuldung, eine funktionierende Infrastruktur und Rechtsstaatlichkeit. Zugleich höre er immer wieder die Frage, ob ausländisches Kapital hier überhaupt willkommen sei.

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Auf die Frage, was gefährlicher sei – eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt oder eine Partei wie die Linke in Berlin –, bewertet Hoops keine der Parteien. Er verweist auf das Ausland: Vergesellschaftung und Verstaatlichung seien gefährlich, weil Investoren sich dann fragten, ob nach den Wohnungen das Stromnetz folge, das sie finanzieren.

Was die Politik stattdessen diskutieren sollte, formuliert er als Frage: „Investoren würden uns ermutigen, Zukunftsthemen stärker anzugehen, statt vor allem über einzelne Landtagswahlen zu diskutieren. Werden wir 2036 wirklich zurückblicken und sagen: Gut, dass wir vor zehn Jahren das ganze Jahr über Landtagswahlen im Osten diskutiert haben und nicht über Künstliche Intelligenz?“

Einordnung: Was der IWF erwartet

Hoops’ Zahl bezieht sich auf die 2030er-Jahre, nicht auf das laufende Jahrzehnt. Kurzfristig liegen die offiziellen Prognosen deutlich darunter: Der Internationale Währungsfonds hob seine Erwartung für Deutschland am 13. Oktober auf 1,3 Prozent für 2026 an, nach 0,7 Prozent im Juli. Für 2027 rechnet der Fonds mit 1,1 Prozent.

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Zwei Rollen, ein umgebautes Führungsteam

Hoops führt die DWS seit Juni 2022; Ende 2024 verlängerte die Deutsche Bank seinen Vertrag um drei Jahre bis 2028. Seit dem 1. Mai 2026 sitzt er zusätzlich im Vorstand der Muttergesellschaft Deutsche Bank und verantwortet dort das Segment Asset Management, das zuvor der scheidende Vize-Vorstandschef James von Moltke vertrat. DWS-Aufsichtsratschef Oliver Behrens nannte die Berufung „ein starkes Signal für die Bedeutung der DWS für die Wachstumsstrategie der Deutschen Bank“. Die DWS bleibt separat börsennotiert, mit eigener Strategie und eigener Governance.

Parallel baute Hoops die Führung um. Chief Investment Officer Vincenzo Vedda verantwortet seit dem 1. Mai die gesamte Investment Division samt illiquiden Anlagen, dazu die Region Amerika. Dirk Görgen übernahm zum 1. Juni die neu geschaffene Rolle des Chief Commercial Officer und zusätzlich die Region EMEA. Der Vertrag von Finanzchef Markus Kobler läuft nun bis 2029. Den Vertrieb ordnete das Haus zum 1. Juni nach Kundensegmenten: Simon Klein führt Private Wealth weltweit, Alexia Giugni das institutionelle Geschäft.