Mit 896 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen ist die DWS einer der wichtigsten Player im deutschen und europäischen Fondsmarkt. An der Spitze des Unternehmens steht seit Juni 2022 Stefan Hoops.

Copyright: DWS

Copyright: DWS

Hoops ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der DWS, sondern auch Leiter der Investmentabteilung. Damit ist er für ein verwaltetes Vermögen von 896 Milliarden Euro zuständig.

Wie Stefan Hoops die DWS in den kommenden Jahren gestalten will, welche Ziele er sich setzt und mit welchen Maßnahmen er diese erreichen will, erklärt er im Interview unserer neuen Titelgeschichte.