Vielleicht fehlt einigen auch die Vorstellung, woher das Wachstum kommen soll. In Ihrem Kerngeschäft, den aktiven Fonds, lahmt der Zufluss. 2023 lag das Nettomittelaufkommen bei überschaubaren 1,1 Milliarden Euro, nach einem Minus von 7,4 Milliarden im Jahr 2022. Die Alternatives kommen nur schleppend voran. Die ETF-Sparte Xtrackers dagegen boomt. Ist passives Investieren also die Zukunft der DWS?

Hoops: In den vergangenen Quartalen hat sich unser Aktienkurs doch ganz erfreulich entwickelt. Richtig ist: Bei uns gab es in den vergangenen fünf Jahren wahrscheinlich zu viele Wechsel. Zudem haben uns einige nicht businessrelevante Themen hier und da abgelenkt. Analysten sagten mir bei Amtsantritt, die DWS sei eine Showme-Story. Der Markt braucht jetzt also Beweise, dass wir unsere Ziele erreichen. Die liefern wir sukzessive und die werden wir auch weiter liefern.

Stefan Hoops: Kapital, das wir nicht sinn voll für Wachstum nutzen können, geben wir an unsere Anteilseigner zurück. So haben wir es vor 14 Monaten auf unserem Kapitalmarkttag angekündigt. Wir müssen aber auch feststellen, dass es derzeit wenige wirklich große Möglichkeiten für transformative Zusammenschlüsse – sprich Merger – auf dem Markt gibt, die für uns infrage kämen.

Hoops: Das ist mir zu kurz gesprungen. Der Trend zu passiven Anlagen ist ungebrochen, und wir sind froh, dass wir mit unseren Xtrackers-Produkten von diesem Trend profitieren können. Aber wir bekennen uns ganz klar zu aktiv gemanagten Fonds und werden dort nicht vom Gas gehen. Aktives Management muss seine Daseinsberechtigung jetzt umso stärker unter Beweis stellen. Die Vergütung unserer Portfoliomanager haben wir daher an die erbrachte Leistung gegenüber dem Wettbewerb gekoppelt.

Was meinen Sie damit?

Hoops: Wir wollen eine positive Leistungskultur fördern. Heißt konkret: Es geht für unsere Portfoliomanager nicht nur darum, die Benchmark zu schlagen, sondern auch darum, sich im Wettbewerb gut zu positionieren. Sie sollen einen Mehrwert generieren. Und das spiegelt sich dann auch im Gehalt wider. Diejenigen, die eine gute Performance liefern, bekommen mehr als diejenigen, die nicht so gut abgeschnitten haben.

DAS-INVESTMENT-Herausgeber Malte Dreher (links) und Chefredakteur Christoph Fröhlich im Gespräch mit Stefan Hoops © Piotr Banczerowski

Wie kam das denn bei der Belegschaft an?

Hoops: Interessanterweise finden das alle prima. Es spricht ja im Grunde auch nichts dagegen, schließlich will jede und jeder Outperformance liefern. Natürlich gibt es am Jahresende den einen oder anderen Mitarbeiter, der argumentiert, er hätte nur ein oder zweimal mit Entscheidungen Pech gehabt. Aber das darf keine Rolle spielen.

Kommen wir zurück zum ETF-Boom.

Hoops: Wie gesagt, die Zukunft der DWS liegt nicht allein im passiven Bereich, sondern in der Kombination aus aktiven Fonds, ETFs und alternativen Investmentlösungen. Wir investieren gezielt in unsere Wachstumsbereiche und in neue Technologien.

Wenn das Geschäft weiter in Richtung kostengünstiger ETFs wandert, geraten Ihre Margen doch weiter unter Druck.

Hoops: Das ist in der Tat eine Herausforderung, die aber die gesamte Branche betrifft. Wir haben diesen Trend in unseren Finanzzielen verarbeitet und rechnen damit, dass die Marge pro Jahr um bis zu einen Basispunkt sinken wird.

Jeder Euro, der aus aktiven Fonds abfließt, wiegt schwerer als jeder, den Sie mit ETFs wieder gewinnen.

Hoops: Ohne Frage. Aber erstens erwarten wir keine Abflüsse im aktiven Bereich und zweitens ist unser dort verwaltetes Vermögen 2023 trotzdem ordentlich angestiegen.

Vor allem aufgrund der Performance des Marktes.

Hoops: Man muss die Fonds ja trotzdem vernünftig managen und die richtigen Werte auswählen, um von der Marktperformance zu profitieren. Perspektivisch erwarten wir für den Markt insgesamt weniger Abflüsse als durch den Wertzuwachs on top dazukommt. Das aktiv verwaltete Vermögen wird also weiterwachsen.

„Die Eigenständigkeit der DWS ist gesetzt. Aber sicherlich bewertet man einige Dinge heute anders als noch vor drei Jahren“, sagt Stefan Hoops zum Projekt Proteus. © Piotr Banczerowski

Um die Margen zu verbessern, will sich die DWS technologisch unabhängiger von der Konzernmutter Deutsche Bank machen. Beim IT-Großprojekt Proteus hakt es gewaltig. Was läuft hier schief ?

Hoops: Bei Proteus geht es um eine technische und organisatorische Entflechtung von der Deutschen Bank. Im Hinblick auf eine größere organisatorische Eigenständigkeit kommen wir sehr gut voran. Auf der technologischen Ebene ist dieser Vorgang allerdings ausgesprochen komplex. Da hängen viele Komponenten zusammen, die selten wirklich einfach trennbar sind.

Sie wissen, wovon Sie reden. Zuvor waren Sie Leiter der Unternehmensbank, quasi der Klempner der Deutschen Bank.

Hoops (lacht): Genau. Und wann ruft man den Klempner? Wenn etwas nicht läuft. Wenn es also bei der Bank im Zahlungsverkehr stockte, mussten mein Team und ich zur Stelle sein. Diese Erfahrung hilft nun, uns stärker auf unser Kerngeschäft als Asset Manager zu fokussieren und zu priorisieren. Wir müssen uns fragen, ob eigene Cloud-Lösungen für uns strategisch essenziell sind oder nicht. Ob eine Abnabelung von der Deutschen Bank bei anderen Themen wie Netzwerken und Cybersecurity vielleicht sogar Nachteile mit sich bringen würde. Hier prüfen wir nun, inwieweit wir Dinge als technologische Dienstleistung vom Mutterkonzern weiter beziehen. Denkbar wäre auch eine Hybridlösung.

Das klingt nach Planänderung, quasi nach einer halben Rolle rückwärts.

Hoops: Nein, die Eigenständigkeit der DWS ist gesetzt. Aber sicherlich bewertet man einige Dinge heute anders als noch vor drei Jahren. Die Entscheidung, was wir künftig selbst machen und wo wir auf Bestehendes zurückgreifen, werden wir zeitnah treffen.

Schauen wir in die Zukunft: Sie haben erklärt, einer der Top-5-Vermögensverwalter in den 5 größten Volkswirtschaften werden zu wollen. Deutschland können wir wohl abhaken. Aber wie wollen Sie in den USA an den Großen vorbeiziehen?

Hoops: Der Anspruch gilt nicht für den gesamten US-Markt. Dort in die Top 5 vorzustoßen, dürfte schwierig werden. Wir haben uns auf die dortigen Foreign Asset Manager bezogen, also Vermögensverwalter mit ausländischen Wurzeln. Da sind wir schon die Nummer drei, aber der Markt bleibt natürlich umkämpft.

Auch Japan, vor allem aber China und Indien sind harte Märkte.

Hoops: Das ist keine leichte Aufgabe, keine Frage. In Japan sind wir seltsamerweise klein, aber mit einem neuen Geschäftsführer vor Ort wollen wir das ändern. Die Deutschen genießen dort einen guten Ruf. In China setzen wir auf Partnerschaften, etwa mit unserem 30-prozentigen Anteil am Asset Manager Harvest. Und in Indien wollen wir stärker mit unserem Partner Nippon Life zusammenarbeiten. Und natürlich ist der Bereich Alternatives interessant, der in diesen Ländern noch am Anfang steht. Also ja, es ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig sehen wir riesige Chancen in diesen Märkten.

Sie haben den Anspruch formuliert, mit der DWS das „Gateway to Europe“ für internationale Investoren in Europa zu sein. Was steckt dahinter?

Hoops: Wir haben über unsere Teams und Standorte hinweg eine breite Expertise zu allen Themen rund um Investitionen in Europa. Sei es nun der deutsche Immobilienmarkt, europäische Infrastruktur, die unterschiedliche Inflation im Norden und Süden des Kontinents oder Herausforderungen in den Lieferketten. All das verstehen wir aus erster Hand. Unser Anspruch ist, dieses gebündelte Wissen über Europa als Tor für Investoren aus Amerika, Asien oder dem Nahen Osten zu positionieren. Statt auf Ratschläge von externen Beobachtern zu hören, sollten globale Anleger lieber auf unseren Ein blick aus direkter Nähe setzen. Dieses Potenzial müssen wir noch besser heben, etwa durch unsere Initiative zur European Transformation.

Sie besuchen diese Länder häufig und teilen Ihre Erfahrungen auf Linkedin. Dort werden Sie zunehmend als Sprachrohr der Branche wahrgenommen. Freut Sie das?

Hoops: Darum ging es mir nie. Ich finde es einfach inspirierend, sich dort mit vielen verschiedenen Menschen auszutauschen. Ich bin überzeugt davon, dass man auch eine Diversität im Kopf braucht, also unterschiedliche Meinungen und Perspektiven, um erfolgreich zu sein.

Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie auf Linkedin so aktiv geworden sind?

Hoops: Das ist in der Asset-Management-Branche ja immer noch nicht üblich. Angefangen hat das zu Beginn der Corona-Pandemie. Damals war ich noch in der Unternehmensbank und bekam aus erster Hand mit, wie geschlossene Häfen Lieferketten unterbrachen und damit die Weltwirtschaft durcheinanderwirbelten. Rückblickend versteht das heute jeder, damals waren vielen aber die Zusammen hänge nicht klar. Ich lag damit immer meiner Frau in den Ohren, bis sie mir dann riet, ich solle solche Erkenntnisse doch auch auf Linkedin teilen und nicht nur sie damit nerven (lacht).

Nun haben Sie 37.000 Follower.

Hoops: Es ist schon erstaunlich, was dar aus geworden ist. Ein netter Nebeneffekt ist übrigens, dass eine starke Linkedin-Präsenz uns auch beim Recruiting hilft. Talente gewinnen wir heute in sozialen Netzwerken, nicht mit Uni-Flyern. Wir haben schon einige High Potentials via Linkedin überzeugt.

Sie leiten ein Unternehmen mit rund 4.500 Mitarbeitern und sind Familienvater. Wann finden Sie eigentlich die Zeit für Linkedin?

Hoops: Das ist fester Bestandteil meiner Morgenroutine geworden. Meistens lese ich beim Sport Research und checke parallel meinen Linkedin-Feed. Später im Büro habe ich kaum noch Gelegenheit dazu, abgesehen von der Mittagspause vielleicht.

In der Deutschen Bank duzt man sich seit Kurzem. Wie handhaben Sie es – sind Sie Herr Hoops oder der Stefan?

Hoops: Das ist unterschiedlich. Manchmal werde ich gesiezt und wenn ich dann zurückduze, wirkt das merkwürdig. Generell duze ich lieber. Wenn ich mit zehn Leuten in einem Meeting diskutiere und alles ganz förmlich bleibt, sind die Leute einfach nicht so offen.

Gespräch in der Konzernzentrale in Frankfurt: Neben der Geschäftsentwicklung sprachen Christoph Fröhlich und Malte Dreher mit Stefan Hoops auch über seine Linkedin-Aktivitäten und die Bedeutung von Austausch innerhalb einer Firma © Piotr Banczerowski

Fehlt dann nicht der Abstand?

Hoops: Jemanden zu duzen bedeutet doch nicht, dass man sein Gegenüber nicht respektiert. Das „Sie“ dagegen schafft vor allem Hierarchien.

Sie wollen auch die Kultur der DWS ändern und sprechen neuerdings oft von „Purpose“ und „Connecting the Dots“. Was ist damit gemeint?

Hoops: Uns ist wichtig, dass die DWS nicht aus vielen in sich geschlossenen Silos besteht, sondern dass sie ein schlagkräftiges Team mit einer gemein samen Mission wird. Das nennen wir Purpose. Jeder bei der DWS soll seinen Beitrag leisten. „Connecting the Dots“ bedeutet, Wissen und Expertise über alle Kanäle, Regionen und Hierarchie-Ebenen hinweg auszutauschen. Dieses Verschmelzen unterschiedlicher Sichtweisen ermöglicht erst einen Wissensvorsprung, den wir dann für unsere Kunden hebeln können. Wir wollen keine Silos, sondern Kooperation und Wertschätzung unterschiedlicher Stärken.

Silos niederreißen ist leicht gesagt.

Hoops: Wir nutzen dafür eine Reihe von Maßnahmen. Ein Beispiel sind sogenannte „Mystery Coffee Meetings“. Dabei wer den Mitarbeiter, die sich noch nie zu vor getroffen haben, per Zufallsprinzip gematcht. Sie tauschen sich aus – teils über Ländergrenzen oder Abteilungen hinweg. So entstehen neue Perspektiven, die sich zu Investmentideen verdichten können.

Wie sollen wir uns das vorstellen? Spricht ein Klaus Kaldemorgen dann mit dem Blockchain-Experten in San Francisco?

Hoops: Warum denn nicht? Herr Kaldemorgen ist ohnehin ein sehr offener, wissbegieriger Mensch. Aber uns geht es um das bewusste Vernetzen von Expertisen. Und ich bin überzeugt: Das wird unseren Investoren echten Mehrwert bieten.

Apropros Blockchain: Die DWS hat jüngst mit Stablecoins, Krypto-ETPs und Tokenisierung für Schlagzeilen gesorgt. Glauben Sie, die Branche wird bis 2030 weitgehend tokenisiert sein?

Hoops: Die Asset-Management-Branche ist doch bislang erstaunlich wenig disruptiert worden. Die Kernelemente sehen noch ähnlich aus wie vor zehn Jahren. Aber künstliche Intelligenz, digitale Assets, neue Vertriebswege über API-Schnittstellen und die Blockchain werden die Zukunft der Branche prägen. Wir investieren mit Nachdruck in diese Felder, denn machen wir uns nichts vor: Wenn die Disruption kommt, sollten wir sie vorantreiben und nicht sie uns.

Sie sprachen vorhin über Inspiration. Welche drei Managementbücher muss man Ihrer Meinung nachlesen?

Hoops: Begeistert hat mich „Ubiquity: Why Catastrophes Happen“. Das Buch hat mir eine andere Denkweise über kausale Zusammenhänge vermittelt. Als Volkswirt fand ich die „Freakonomics“ Reihe unterhaltsam. Nummer drei ist „The Power of Now“ – wirklich empfehlenswert. Hat man die ersten 50 Seiten verinnerlicht, kann es lebensverändernd sein. Der philosophische Ansatz dahinter hilft, achtsamer zu leben, statt sich von tausend Ansprüchen und Erwartungen treiben zu lassen. Gerade im hektischen Geschäftsalltag ist das ein echter Anker für mich.