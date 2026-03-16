Stefan Kuhn spricht im Interview über Rekordzuflüsse im ETF-Markt, das Altersvorsorge-Depot und warum aktive ETFs mehr als ein Marketing-Thema sind.

DAS INVESTMENT: Herr Kuhn, der europäische ETF-Markt hat 2025 Rekordzuflüsse von knapp 400 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Geht die Rekordjagd 2026 weiter?

Stefan Kuhn: Als ich in der ETF-Branche anfing, galten 60 Milliarden Dollar Nettomittelzuflüsse im Jahr als sehr viel. Heute schaffen wir das in zwei Monaten. Was mich dabei besonders fasziniert: Ein Großteil davon ist echtes Neugeld. Wir haben 2025 keine 400 Milliarden Dollar an Abflüssen aus aktiven Strategien gesehen – die Mittel kommen also von woanders. Ich vermute, dass viele Selbstentscheider darunter sind, die ETFs schlicht als den einfachsten Zugang zum Kapitalmarkt nutzen. Ob dieses Tempo anhält, werden wir sehen. Selbst 200 Milliarden Dollar wären gemessen an den Vorjahren noch ein sehr gutes Ergebnis.

Macht Ihnen das rasante Wachstum auch Sorgen?

Kuhn: Nicht was die Kapazität des ETF-Markts angeht. Selbst eine Billion Dollar an Nettomittelzuflüssen wäre kein Problem – ETFs müssen börsentäglich handelbar sein, das setzt eine hohe Liquidität der zugrundeliegenden Wertpapiere voraus. Interessanter ist meiner Meinung nach die Frage, woher das Geld kommen soll. In Deutschland liegen rund 10 Billionen Euro auf wenig oder nicht verzinsten Sparkonten. Wenn nur 5 bis 10 Prozent davon in den Markt fließen, wären das enorme Summen. Ob das tatsächlich passiert, ist offen. Das ist eher positive Neugier als Sorge.

“ Deutschland hat jahrzehntelang zu wenig für die private Altersvorsorge getan. Stefan Kuhn

Sehen Sie beim geplanten Altersvorsorge-Depot eine Chance für den ETF-Markt?

Kuhn: Auf jeden Fall. Deutschland hat jahrzehntelang zu wenig für die private Altersvorsorge getan – andere europäische Länder haben da deutlich mehr auf die Beine gestellt. Das Altersvorsorge-Depot könnte das ändern. ETFs spielen dabei eine natürliche Rolle, weil sie bei Endanlegern sehr beliebt sind. Das Depot kommt zwar erst 2027, aber wenn es erfolgreich ist, kann das ein echter Beschleuniger für den Markt sein.

Bereitet sich Fidelity darauf vor?

Kuhn: Ja, auf mehreren Ebenen. ETFs waren bei uns von Anfang an als Bausteine für die Altersvorsorge gedacht – das ist keine neue Idee. Es wird auch darum gehen, was wir als Fidelity insgesamt leisten können. Über die FIL Fondsbank haben wir eine Abwicklungsplattform für institutionelle Kunden, Versicherungen und unabhängige Finanzberater. Wir können also nicht nur die Produkte liefern, sondern auch die gesamte Abwicklung – von der Kontoeröffnung bis zur Zulagenbearbeitung. Das macht uns zu einem der wenigen Anbieter, die die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand abdecken können. Noch sind nicht alle Details des Gesetzes definiert, aber wir als Firma stehen bereit.

Fidelity gilt eher als aktives Haus. Wie passt das zu ETFs?

Kuhn: Tatsächlich sehr gut! Wir kombinieren unsere jahrzehntelange Erfahrung im aktiven Management mit den Vorteilen des ETFs. Wir haben bereits vor neun Jahren mit ETFs angefangen – und zwar bewusst nicht mit Standard-Trackern auf den MSCI World oder ähnliche Indizes. Das hätte nicht zu uns gepasst. Stattdessen haben wir ETFs auf eigene, research-basierte Indizes aufgelegt. Vor sechs Jahren sind wir dann den nächsten Schritt gegangen: echte aktive ETFs, die sich um klassische Indizes wie den MSCI World herum positionieren – mit einer maximalen Abweichung von einem Prozentpunkt pro Titel. Und letztes Jahr haben wir mit den sogenannten Fundamental-ETFs noch einen Schritt weiter gemacht. Diese dürfen bis zu 2,5 Prozentpunkte vom Index abweichen, bleiben aber klar indexnah.

Was ist für Sie ein aktiver ETF?

Kuhn: Für uns bei Fidelity gilt: Ein aktiver ETF hat immer einen Index als Ausgangspunkt. Das ist keine Einschränkung, sondern Absicht. Viele Investoren nutzen Standardindizes als Benchmark – dann sollten wir auch von diesen ausgehen und uns gezielt um sie herum positionieren.

Warum dieser enge Rahmen um den Index?

Kuhn: Weil ETFs in Europa von den meisten Investoren nach wie vor mit regelgebundenen Portfoliobausteinen gleichgesetzt werden. Es gibt selbstverständlich auch andere Ansätze – Ark Invest aus den USA etwa packt aktiv gemanagte Fonds einfach in einen ETF-Mantel. Das ist legitim, aber unserer Meinung nach nicht das, was der europäische Anleger erwartet. Und der indexnähere Ansatz hat einen praktischen Vorteil: Wer klare Risikobudgets hat, kann aktive ETFs sehr gezielt einsetzen. Sie bieten aktives Research, aber mit begrenzter Abweichung von der Benchmark – das verleiht ihnen ein klar definiertes Risikoprofil.

Wer kauft aktive ETFs heute?

Kuhn: Vor allem Kapitalsammelstellen und Asset-Allokatoren. Die Käufer kommen aus zwei Richtungen. Die einen haben jahrelang passiv investiert und wollen nun mehr – sei es bessere Rendite, sei es die Möglichkeit, Nachhaltigkeitskriterien einzubauen, ohne zu stark von der Benchmark abzuweichen. Die anderen kommen aus dem aktiven Management und werden – durch Regulierung, Kundenvorgaben oder interne Risikovorgaben – gedrängt, weniger Risiko zu nehmen und Kosten zu reduzieren. Sie gehen Richtung Index, wollen aber nicht vollständig auf aktives Management verzichten. Der klassische Privatanleger spielt heute noch eine kleinere Rolle. Das wird sich aber über kurz oder lang ändern.

“ Passiv hat selbstverständlich einen Vorteil, den man nicht kleinreden sollte. Stefan Kuhn

Wie schätzen Sie das Wachstumspotenzial aktiver ETFs ein – oder ist das vor allem ein Marketing-Thema?

Kuhn: Nein, das ist kein reines Marketing-Thema. Aber ich möchte ehrlich sein: Passiv hat selbstverständlich einen Vorteil, den man nicht kleinreden sollte. Ein MSCI-World-Tracker macht in zehn Jahren noch dasselbe wie heute. Ein aktiver Fonds oder ein aktiver ETF verändert sich – ich muss regelmäßig prüfen, ob er noch das tut, was ich von ihm erwarte. Das ist Aufwand. Viele private Anleger beschäftigen sich heute eher wenig granular mit der Zusammensetzung ihres Portfolios, weil ihr oberstes Ziel ist: im Markt sein, um langfristig Vermögen aufzubauen. Sobald das Thema ist, wie man sein Vermögen gezielt aufteilt, werden aktive ETFs eine größere Rolle spielen. Der Marktanteil liegt derzeit bei rund 2 bis 2,5 Prozent – der Anteil an den Zuflüssen liegt bereits bei 5 bis 10 Prozent. Das deutet auf ein wachsendes Interesse hin. Ob wir in wenigen Jahren auf 10 Prozent Marktanteil kommen, werden wir sehen. Aber die Richtung ist klar.

Ersetzen aktive ETFs klassische aktive Fonds – oder passive ETFs?

Kuhn: Beides. Sie gewinnen von beiden Seiten Marktanteile: von passiven ETFs für Anleger, die mehr wollen als nur einen Index abzubilden und von aktiven Fonds die, die weniger Risiko suchen. Dass aktive ETFs eine komplett neue Anlegergruppe erschließen, glaube ich nicht. Es ist das Beste aus zwei Welten – indexnah, systematisch, aber mit aktivem Research. Eine echte Zwischenkategorie.

Fidelity hat im letzten Jahr den ersten semitransparenten ETF Europas aufgelegt. Was steckt dahinter?

Kuhn: Der ETF investiert in US-amerikanische Small- und Mid-Cap-Aktien – also in einen weniger liquiden Teil des Markts. Bei einem volltransparenten ETF muss ich täglich veröffentlichen, was ich kaufe und verkaufe. Das schränkt ein, weil ich nicht jeden Abend mein Research öffentlich machen will. Bei einem semitransparenten ETF veröffentlichen wir das Portfolio einmal pro Quartal mit 30 Tagen Verzug – ähnlich wie ein klassischer aktiver Fonds. Das gibt unserem Portfoliomanagement-Team mehr Spielraum. Und wenn man sich die bisherige Wertentwicklung anschaut, scheint das zu funktionieren.

Welche Trends sehen Sie sonst noch im ETF-Markt?

Kuhn: Krypto bleibt ein Thema, ist aber stark von der Marktentwicklung abhängig. Wir haben einen Bitcoin-ETP auf der Plattform, aber das ist kein ETF im rechtlichen Sinne. KI nutzen wir intern – etwa damit unsere Analysten Informationen schneller verarbeiten können – aber ich tue mich schwer damit, einen ETF auf KI aufzulegen. Sobald man einen Sektor herausgreift, hat man ein konzentriertes Produkt. Wir glauben, dass unser Research eher in breit aufgestellten, regionalen ETFs Früchte trägt. Was ich mir vorstellen kann: Wir bauen die Fundamental-ETFs weiter aus, also Produkte mit größerer Indexabweichung, eventuell auch für Märkte außerhalb der USA.

Rechnen Sie damit, dass klassische Fondsgesellschaften verstärkt in den ETF-Markt einsteigen – über aktive ETFs?

Kuhn: Das Interesse ist sicher groß. Aber es ist nicht so einfach, wie es klingt. Hinter einem ETF steckt eine komplexe Infrastruktur. Wir haben Jahre gebraucht, um diese Infrastruktur aufzubauen. ETF als Service, also White-Label-Lösungen über Dritte, gibt es, aber ich bin skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Und noch etwas: In Europa hat ein Fonds im ETF-Mantel gegenüber demselben Fonds als klassischer Fonds keinen steuerlichen Vorteil – anders als in den USA. Warum sollte ich also die Mühe auf mich nehmen, wenn der Kunde am Ende keinen Unterschied merkt? Wir sehen das intern klar: Unsere ETFs und unsere aktiven Fonds sind unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Ansätzen. Eine Kannibalisierung gibt es bei uns nicht.