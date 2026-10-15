Der Berliner Tech-Fonds-Spezialist Bit Capital hat einen neuen Ansprechpartner für Vertriebspartner. Stefan Maroldt ist künftig für Süddeutschland zuständig.

Bit Capital hat einen neuen Vertriebsmitarbeiter. Stefan Maroldt ist seit dem 1. Oktober 2026 als Senior Manager Wholesale für den auf Tech-Fonds spezialisierten Berliner Asset Manager tätig. In seiner neuen Rolle verantwortet Maroldt die Betreuung von Vertriebspartnern in Süddeutschland, darunter Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privatbanken.

Zuvor hatte Bit Capital den Angaben zufolge bereits den Vertrieb in Nord- und Ostdeutschland aufgestockt. Dem großen Interesse der Vertriebspartner an den Fonds wolle man mit einem hohen Serviceanspruch gerecht werden, so Geschäftsführer Peter Wibbe.

Maroldt arbeitet seit 20 Jahren im Vertrieb von Kapitalmarktprodukten. Er kommt von Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement. Dort war er für die strategische Betreuung und Akquise von Banken und Vermögensverwaltern zuständig. Davor arbeitete er bei der Landesbank Baden-Württemberg, unter anderem als Investmentspezialist für Fonds und Zertifikate im Key-Account-Vertrieb. Zudem unterrichtete er Private-Banking-Berater in Ausbildung.