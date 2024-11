HDI ernennt Finanzchef – Vorgänger wechselt konzernintern

Der Finanzvorstand der HDI, Christian Hermelingmeier, wechselt zum 1. April 2025 innerhalb der Talanx-Gruppe. Er wird Finanzvorstand bei der Hannover Rück. Der derzeitige Finanzvorstand der Hannover Rück Clemens Jungsthöfel wird neuer Vorstandsvorsitzender und folgt wie erwartet auf Jean-Jacques Henchoz, der nach Unternehmensangaben seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert. Stefan Pasternak übernimmt den Posten bei der HDI.

Pasternak arbeitet seit 25 Jahren bei der Munich-Re-Gruppe, davon 17 Jahre in Führungsverantwortung. Aktuell ist er Finanzchef (CFO) bei der Munich-Re-Tochter Great Lakes Insurance, einem auf komplexe Risiken spezialisierten Erstversicherer. Zuvor war er als Finanzchef für die Munich-Re-Tochter Ergo in der Türkei und in Südkorea und arbeitete zudem in London und Mailand.

Auslandsanteil erhöht und Konzernergebnis gesteigert

Hermelingmeier ist seit September 2020 Finanzvorstand bei HDI Global. Zudem ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der HDI Reinsurance (Irland). In seiner Zeit als Finanzvorstand stieg der Auslandsanteil des Geschäftsvolumens von 50 Prozent auf 75 Prozent und das Konzernergebnis stieg um rund 300 Prozent auf mehr als 300 Millionen Euro.

„Christian Hermelingmeier hat seine Kompetenz und Führungsqualität im Vorstand der HDI Global eindrucksvoll bewiesen. Stefan Pasternak passt aufgrund seines Leaderships und seiner Expertise sehr gut zur HDI Global.“ sagt Torsten Leue, Aufsichtsratsvorsitzender von HDI Global und Vorstandsvorsitzender der Talanx-Gruppe.

Die Kapitalanlage der Talanx-Gruppe beträgt gut 43 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv. Die Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung. Mit der Marke HDI, die über eine rund 120-jährige Tradition verfügt, ist die Talanx im In- und Ausland sowohl in der Industrieversicherung als auch in der Privat- und Firmenversicherung tätig. Zu den weiteren Marken des Konzerns zählen unter anderem die Hannover Rück und die Targo Versicherungen.