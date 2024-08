Vom Hamburger Börsenmakler zum Münchner Value-Investor: Stefan Rehder verrät, wie er mit seiner 'Winning by not losing'-Strategie durch unsichere Marktphasen navigiert, warum er bis zu 45 Prozent Cash hält und wie er in Asien verborgene Schätze findet.

Stefan Rehder spricht im Podcast "The Portfolio People" über die wahre Bedeutung von Value und Aktienperlen aus Asien

Stefan Rehder, gebürtiger Hamburger und Gründer des Münchner Vermögensverwalters Value Intelligence Advisors, hat eine Karriere über Kontinente hinweg hinter sich. Von der Hamburger Börse über New York bis nach München – seine Erfahrungen haben ihn zu einem profilierten Value-Investor in Deutschland gemacht.

„Ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe dort meine Banklehre gemacht, BWL studiert und auch während meines Studiums an der Hamburger Börse gearbeitet, fünf Jahre als Kursmakler-Assistent“, erinnert sich Rehder. Doch es waren seine Erfahrungen in den USA, die ihn nachhaltig prägten: „In Amerika habe ich zwei Investoren kennengelernt, und das war so um die Jahrtausendwende. Die haben mich so beeindruckt, dass ich 2003 dann nach Deutschland zurückkehrte und bei der BayernLB das Aktiengeschäft neu strukturieren sollte.“

Die Schildkröten-Strategie: Langsam aber sicher zum Erfolg

Rehders Anlagestil lässt sich am besten mit dem Bild einer Schildkröte beschreiben – langsam, aber stetig. „Schildkröten sind gemütliche Tiere. Sie bewegen sich langsam aber steti und, werden sehr alt. Sie schaffen es, lange durchs Leben zu schreiten. Und es ist auch ein bisschen das Sinnbild für unsere Anlage-Philosophie“, erklärt Rehder.

Diese Philosophie spiegelt sich in seinem „Winning by not losing“-Ansatz wider. Statt kurzfristiger Gewinne steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund. „Wir wollen so lange wie möglich im Rennen bleiben und gut auf das uns anvertraute Vermögen der Kunden aufpassen und es langsam und stetig mehren“, betont Rehder.

Cash als Königsmacher in unsicheren Zeiten

Ein zentrales Element in Rehders Strategie ist die Bereitschaft, hohe Cash-Quoten zu halten, wenn attraktive Investmentmöglichkeiten fehlen. „Unsere Cashquoten im Moment liegen zwischen 35 und 40 Prozent bei unseren Fonds. Im streng nachhaltigen Ableger sind es tatsächlich im Moment sogar 45 Prozent“, verrät Rehder.

Diese hohen Cash-Positionen sieht Rehder nicht als Nachteil, sondern als strategischen Vorteil: „Sich auf die Lauer zu legen, wie ein Krokodil mit einem offenen Mund durch den Fluss zu schwimmen und auf ein Ziel zu warten, ist in vielen Fällen wesentlich effizienter, um dem Kunden dann am Ende auch durch gute, risikoadjustierte Renditen-Freude zu bereiten.“

Der Blick nach Osten: Verborgene Schätze in Japan und Korea

Während viele Investoren sich auf die westlichen Märkte konzentrieren, richtet Rehder seinen Blick verstärkt nach Osten. „Korea und Japan machen tatsächlich im Moment 50 Prozent der Aktienquote aus“, erklärt er. Der Grund dafür liegt in den attraktiven Bewertungen und dem sich wandelnden Unternehmensumfeld in diesen Ländern.

"Asien ist gerade dabei, von einem Stakeholder-Ansatz in Richtung Shareholder-Value-orientiertem Denken zu gehen", erläutert Rehder. Diese Entwicklung, kombiniert mit günstigen Bewertungen, macht diese Märkte für ihn besonders interessant: „Wir meinen, dort wesentlich günstiger Aktien zu finden als auch in Deutschland.“

ESG und Value: Eine herausfordernde Kombination

Rehder managt verschiedene Fonds, darunter auch solche mit strengen ESG-Kriterien. Die Herausforderung dabei: „Wir schreiben uns auf die Fahne, Nachhaltigkeit und Wertorientierung auf sinnvolle Art und Weise miteinander zu verbinden.“

Dabei zeigt sich, dass die strengen ESG-Kriterien das investierbare Universum deutlich einschränken können: „Wir schließen in dem ESG-Fonds 60 Prozent aller Unternehmen aus, die von MSCI ESG gecovert werden. Und das sind ja auch nicht alle in der Welt.“

Die Zukunft des Value Investing

Abschließend betont Rehder die Bedeutung des ursprünglichen Value-Gedankens: Er würde sich wünschen, „dass die Leute mit dem Value-Begriff nicht einfach nur niedrige KGVs und niedrige Kurs-Buch-Werte verbinden, sondern dass sie den Value-Begriff in seiner originären Form verstehen, nämlich die Unterscheidung zwischen Wert und Preis einer Sache.“

In einer Zeit, in der Qualitätsunternehmen oft zu hohen Bewertungen gehandelt werden, sieht Rehder genau hier die Chance für echte Value-Investoren: „Heute weiß jeder, was ein gutes Unternehmen ist, aber nur wenige Leute wissen, wie man Wert und Preis voneinander unterscheiden kann.“