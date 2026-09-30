AVD: „Die ursprüngliche Idee kam von Hendrik Leber“
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DAS INVESTMENT: Acatis bietet das Altersvorsorgedepot als White-Label-Lösung an. Wie funktioniert das?
Stefan Riße: Gemeinsam mit der Baader Bank und financial.com stellen wir Finanzdienstleistern eine digitale Klickstrecke zur Verfügung, über die ihre Kunden ein Altersvorsorgedepot eröffnen können. Die Finanzdienstleister binden sie als Link in ihre eigene Website ein und können das Depot unter ihrem eigenen Namen anbieten. Vertragspartner des Kunden ist am Ende die Baader Bank, die bis vor Kurzem übrigens auch das gesamte Geschäft für Scalable abgewickelt hat.
Dass wir als Fondsboutique hier aktiv werden, klingt wahrscheinlich etwas ungewöhnlich. Es liegt daran, dass die ursprüngliche Idee des Altersvorsorgedepots von unserem Gründer Hendrik Leber stammt. Er stellte mit der URL www.altersvorsorgedepot.de 2019 eine Seite ins Netz, die dann von der Politik aufgegriffen wurde. Die Seite sehen wir als Chance und Verpflichtung zugleich, das Altersvorsorgedepot weiter populär zu machen. Deshalb wollen wir auch unseren Kunden einen einfachen Zugang zur Eröffnung von Altersvorsorgedepots für deren Endkunden zur Verfügung stellen.
Auch eine auf die Bedürfnisse des jeweilgen Vertriebspartners angepasste Version der Seite www.altersvorsorgedepot.de ist machbar. Wir haben da alle relevanten Informationen zum Altersvorsorgedepot drauf, und eine unabhängige Redaktion dahinter, die rund um das Thema Altersvorsorge allgemein laufend berichtet.
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