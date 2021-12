Stefan Soemmer wechselt zur FIHM-Gruppe

Stefan Soemmer wird innerhalb der Münchner Unternehmensgruppe FIHM den Vorstand der Unacum Vertriebs- und Servicemanagement AG übernehmen sowie zum Geschäftsführer der Next Generation Funds München berufen. Der 54-Jährige war zuvor als Vorstand der SCM Kompass Aktiengesellschaft tätig, wo er zuletzt den Bankenvertrieb von geschlossenen Fonds aufbaute. Die beiden Funktionen innerhalb der FIHM übernimmt er von Thomas Vogel, der aus der Unternehmensgruppe zum 30. September ausgeschieden ist.Als weiterer Geschäftsführer des Emissionshauses Next Generation Funds München wurde Thomas Mitzel berufen. Er arbeitete bereits seit Januar 2011 für FIHM und war für die Fondskonzeption sowie den Vertrieb über Banken und institutionelle Investoren zuständig.Ein weiterer Zugang neben Soemmer ist Michael Kolb, der bereits zum 1. September zur Unternehmensgruppe wechselte. Er übernimmt die Vertriebsleitung im Geschäftsfeld unabhängiger Finanzdienstleister bei Next Generation Funds München.