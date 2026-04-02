Stefan Straßer verlässt die Geschäftsführung der BV Bayerische Vermögen und gründet mit der Straßer Vermögenstreuhand ein eigenes Unternehmen – unter einem Haftungsdach.

Die Krawatte in der Finanzbranche – muss, kann oder bloß nicht?

Stefan Straßer scheidet aus der Geschäftsführung der BV Bayerische Vermögen GmbH aus und macht sich selbstständig. Das hat er in einem Post auf der Karriereplattform Linkedin bekannt gegeben. Die Straßer Vermögenstreuhand GmbH ist in der Unternehmensdatenbank North Data seit dem 14. Januar 2026 eingetragen.

Straßer war zum 1. Januar 2023 in den Mutterkonzern der Bayerischen Vermögen, Laiqon, eingetreten und war zunächst als Direktor der BV Bayerische Vermögen tätig. Mitte 2023 übernahm er zusätzlich die Projektleitung für das Joint Venture Meine Bayerische Vermögen – ein gemeinsames Unternehmen der BV Bayerische Vermögen mit der Meine Volksbank Raiffeisenbank aus Rosenheim.

Zuletzt war Straßer als Geschäftsführer Teil eines vierköpfigen Leitungsgremiums, dem auch Alexander Gröbner, Oliver Piworus und Stefan Mayerhofer angehören. Mittlerweile nennt BV Bayerische Vermögen nur noch zwei Geschäftsführer: Neben Oliver Piworus außerdem Tino Golsch.

Tätig unter Haftungsdach

Straßer war in der Vergangenheit unter anderem auch bei der Commerzbank, der VR-Bank in Rottal und Union Investment tätig gewesen, zudem hatte er im Januar 2015 eine eigene Unternehmensberatung gegründet.

In seinem Post zum Start der eigenen Vermögensverwaltung schreibt der Investmentprofi nun: „Diesen Schritt gehe ich mit großer Überzeugung und mit dem klaren Ziel, die Werte und den Anspruch, die mich bisher geleitet haben, in meiner eigenen Gesellschaft weiterzuleben.“

Die neue Gesellschaft wird unter dem 2021 gegründeten Haftungsdach von Inno Invest tätig sein, wie dessen Chef Christian Schmitt gegenüber DAS INVESTMENT bestätigte. „Mit Herrn Straßer begrüßen wir bereits den zweiten Partner kommend von der Bayerischen Vermögen in unserem Haus, worauf wir sehr stolz sind. Wir freuen uns außerordentlich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Schmitt.

Vor Straßer hatten sich 2025 bereits Alexander Komann und Christian Baumanns, die zuvor ebenfalls für die BV Bayerische Vermögen tätig waren, mit der eigenen Vermögensverwaltung „Schmidbauer Asset Consulting“ unter dem Haftungsdach selbstständig gemacht.