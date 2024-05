Stefan Vollmer wird zum 1. Juni neuer Leiter für den Wholesale-Vertrieb in Deutschland. Damit schafft der deutsche Asset Manager eine neue Position im Sales-Team, wie das Unternehmen gegenüber DAS INVESTMENT bestätigt. Vollmer berichtet in seiner neuen Position an Gero Schomann, DWS-Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich. „Stefan ist mit den Anforderungen unserer Wholesale-Kanäle bestens vertraut und bringt ein profundes Verständnis für die strategische Entwicklung unserer Vertriebspartnerschaften mit", so Schomann.

Vollmer ist seit 2003 bei der DWS in verschiedenen Positionen tätig. Von 2013 bis 2019 war er Leiter Vertrieb Sparkassen und Genossenschaften, seit 2019 ist er Leiter Key Account Management DVAG. Sein Stellvertreter war Sebastian Merken. Dieser übernimmt den Aufgabenbereich nun allein.

Es ist nicht die einzige Veränderung im Vertrieb der DWS: Erst vor wenigen Wochen sorgte der Abgang von Max Bock, der den Vertrieb an Banken und Vermögensverwalter leitete (Head of Deutsche Bank, Third Party Banks, Discretionary Portfolio & Asset Managers), für Schlagzeilen. Bock wechselt zum 1. Juli zu Schroders.