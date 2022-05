Stefan Woitkus berufen Blau Direkt will im Bancassurance wachsen

Blau Direkt gibt sein Vertriebsmanagement in neue Hände und hat Stefan Woitkus zum Director Sales ernannt. In dieser Position soll der Vertriebsexperte neue Großkunden für den Lübecker Dienstleister gewinnen und begleiten sowie bestehende Kooperationen steuern. Der 41-Jährige sei ein Branchenkenner des Finanzdienstleistungssektors mit Berufserfahrung bei Banken, Beratungshäusern und Maklerpools.

Vor seinem Diplom-Studium in Unternehmensführung im Mittelstand, Finanzwirtschaft, Projekt- und Vertriebsmanagement an der FOM Hochschule war Woitkus Berater für Individualkunden der Sparkasse Neuss. Danach arbeitete er zwei Jahre lang Assistent der Geschäftsleitung des Maklerbetriebs Finum Finanzhaus. Im Anschluss war er zehn Jahre lang als Plattform-Vertriebsmanager beim Servicedienstleister Jung DMS & Cie tätig.

„Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen Vertriebsexperten für uns gewinnen konnten, der uns in vielerlei Hinsicht mit seinen frischen und innovativen Ideen weiter nach vorne bringt“, kommentiert Oliver Lang, Investmentchef bei Blau Direkt. In seiner neuen Aufgabe solle Woitkus die Bereiche Belegschaftsmakler und Bancassurance voranbringen und den wirtschaftlichen Erfolg durch digitale Kundenzugänge verbessern.