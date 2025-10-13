Steffen Gruschka hat das Fondsmanagement bei Pyfore Capital verlassen und konzentriert sich nun vollständig auf Envestor. Dort wird er nun auch als Portfoliomanager tätig.

Steffen Gruschka ist aus dem Fondsmanagement des EM Digital Leaders (ISIN: DE000A2QK5J1) bei Pyfore Capital ausgeschieden. Der ehemalige DWS-Manager hatte den 13 Millionen Euro großen Schwellenländerfonds seit 2021 gemeinsam mit Baki Irmak verwaltet. Gruschka konzentriert sich künftig als Finanzchef, Gesellschafter und Portfoliomanager vollständig auf das Beratungshaus Envestor, wo er an der Seite von Gründer Ali Masarwah die Multi-Asset-Strategie weiterentwickeln soll.

Pyfore Capital und Gruschka trennten sich nach eigenen Angaben einvernehmlich.

Gruschka bringt drei Jahrzehnte Fondsmanagement-Erfahrung mit. Bei der DWS leitete er zwischen 1998 und 2006 den Bereich Aktien Osteuropa und verantwortete dort bis zu fünf Milliarden Euro. Nach seiner DWS-Zeit arbeitete er als Hedgefondsmanager in London.