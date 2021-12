Steigende Lebenserwartung Ruheständler beziehen immer länger Rente

Die Regelaltersgrenze klettert schrittweise auf 67 Jahre: Für die nach 1946 Geborenen steigt das Eintrittsalter pro Jahrgang um einen Monat an, für ab 1959 Geborene sind es je zwei Monate. Die 1964 Geborene werden 2031 dann als erste regulär mit 67 Jahren in Rente gehen.Das soll die Rente stabilisieren. Wegen der steigenden Lebenserwartung werden aber wohl weitere Anpassungen nötig sein. Denn Männer, die 2031 in den Ruhestand wechseln, haben dann eine Lebenserwartung von durchschnittlich rund 86 Jahren. Ihre potenzielle Rentenbezugsdauer liegt also bei knapp 19 Jahren, berichtete der Branchenverband GDV Die Tendenz ist hierbei steigend: Ein 2000 geborener Mann, der in knapp 50 Jahren mit 67 in den Ruhestand geht, hat nach der Prognose des Statistischen Bundesamts im Schnitt dann noch knapp 22 Jahre zu leben. Er bezöge also nochmal fast drei Jahre länger Rente als der Jahrgang 1964.