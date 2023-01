Global Risks Report Steigende Lebenshaltungskosten größtes Risiko 2023

Der Global Risks Report 2023 zeichnet ein düsteres Bild für die nähere Zukunft. In dem Bericht warnen die Experten des World Economic Forum (WEF) vor schweren Herausforderungen, denen sich die Menschheit in den kommenden Jahren ausgesetzt sehen wird. Der Bericht basiert auf den Einschätzungen von über 1.200 Experten und Führungskräften aus Wirtschaft und Politik, die vom WEF befragt wurden.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Menschheit sich an der Schwelle zu einem unsicheren und turbulenten Jahrzehnt befindet, in dem es zu starken wirtschaftlichen Schwankungen, weniger gesellschaftlichem Zusammenhalt und einem Rückgang der menschlichen Entwicklung nach jahrzehntelangen Fortschritten kommen könnte.

Die Krise der Lebenshaltungskosten und deren Folgen wird von Wirtschaft und Politik unisono als das schwerwiegendste globale Risiko der nächsten zwei Jahre eingestuft. Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt wird der Verlust der biologischen Vielfalt und der Zusammenbruch von Ökosystemen als eines der sich am schnellsten verschlechternden globalen Risiken bewertet.

Gegenwärtig haben die weltweite Pandemie und der Krieg in Europa die Energie-, Inflations-, Nahrungsmittel- und Sicherheitskrisen wieder in den Vordergrund gerückt. Daraus ergeben sich Folgerisiken, die in den kommenden beiden Jahren dominieren werden, sagen die Experten: das Risiko einer Rezession, wachsende Verschuldung, eine anhaltende Krise der Lebenshaltungskosten, eine weitere Polarisierung von Gesellschaften durch Des- und Fehlinformation und ein Stillstand bei dringenden Klimaschutzmaßnahmen.

Bei den Wirtschaftsaussichten zeichnen sich signifikante Abwärtsrisiken ab. Die Befragten erwarten eine Ära des geringen Wachstums und niedriger Investitionen wegen der wirtschaftlichen Nachwirkungen von COVID-19 und dem Krieg in der Ukraine. Die Fragmentierung der Weltwirtschaft und geopolitische Spannungen befördern die Gefahr weit verbreiteter Schuldenkrisen in den nächsten zehn Jahren.