Am 19. August war es so weit: Das US-Finanzministerium gab bekannt, dass die Staatsschulden der USA erstmals die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten haben. Allein im vergangenen Jahr wuchs der amerikanische Schuldenberg um drei Billionen Dollar. Eine ähnlich starke Zunahme gab es zuletzt nur während der Corona-Pandemie. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass US-Präsident Donald Trump auf die Bremse tritt. Jeden Tag wächst der amerikanische Schuldenberg um fast acht Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr ist mit einem Haushaltsdefizit von mehr als sieben Prozent zu rechnen.

In Europa sieht es kaum besser aus. Vor allem Frankreich und Italien gelten als kritisch. In Frankreich finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Das Land erweist sich jedoch vor allem als unfähig, seinen Staatshaushalt in den Griff zu bekommen. Italien leidet schon länger unter seiner chronischen Wachstumsschwäche. Dennoch haben die Anleger derzeit vor allem die USA im Visier. Kein Wunder, denn mehr als ein Viertel der Staatsschulden haben die USA in den beiden Amtszeiten von Trump angehäuft. Mittlerweile muss Finanzminister Scott Bessent mehr Geld für Zinszahlungen bereitstellen als für die Verteidigung.

Keine Sparbemühungen erkennbar

Hohe Staatsschulden sind weit mehr als nur eine Kennzahl. Sie beeinflussen vielmehr langfristig die Entwicklung von Renditen, Risikoprämien und Bewertungen an den Kapitalmärkten. Aus heutiger Sicht scheint es unwahrscheinlich, dass Staaten wie die USA ihren Schuldenberg durch harte Austeritätsmaßnahmen, also durch Kürzungen der öffentlichen Ausgaben bei gleichzeitigen Steuererhöhungen, abbauen werden. Vielmehr will Trump das Budget des Pentagons um rund 25 Prozent auf 1,15 Billionen Dollar erhöhen. Mit dem One Big Beautiful Bill Act hat der US-Präsident zudem bereits umfangreiche Steuersenkungen durchgesetzt.

Historisch betrachtet wurden Staatsschulden in großen Volkswirtschaften nur sehr selten durch konsequente Sparprogramme oder Schuldenschnitte reduziert. Das letzte Mal, dass die Staatsverschuldung der USA gemessen am Bruttoinlandsprodukt sank, war während der Präsidentschaft von Bill Clinton. Dieser saß von 1993 bis 2001 im Weißen Haus. Wie angespannt die Anleger die Schuldenpolitik Washingtons derzeit bewerten, zeigt sich daran, dass die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen ausschließlich durch höhere Risikoaufschläge gestiegen sind.

Auch die Szenarien einer Hyperinflation oder einer Staatsinsolvenz scheinen recht unrealistisch. Wahrscheinlich wird die Regierung in Washington versuchen, das Schuldenproblem mit nominalem Wirtschaftswachstum, einer etwas höheren Inflation und niedrigen Zinsen zu lösen. Der Druck auf die amerikanische Notenbank Fed wird weiter zunehmen.

Notenbanken beeinflussen durch ihre Geldpolitik und regulatorische Maßnahmen maßgeblich, wie stark sich die Zinsen in einem Umfeld hoher Verschuldung nach oben bewegen können – und damit auch, wie groß der Druck auf die Realrenditen bleibt. Anleger müssen zwischen nominalen und realen Renditen unterscheiden und ihr Vermögen vor allem auf den Erhalt der Kaufkraft ausrichten.

In einem Umfeld hoher Staatsschulden und niedriger Realrenditen gewinnen reale Anlagen gegenüber rein nominalen Investments an Bedeutung. Das gilt insbesondere für Aktien. Viele Unternehmen können steigende Kosten zumindest teilweise über höhere Preise an ihre Kunden weitergeben. Somit wachsen Umsätze und Gewinne mit dem Preisniveau. In einem inflationären Umfeld sind vor allem Qualitätsaktien großer Unternehmen gut positioniert, da sie über stabile Geschäftsmodelle, starke Marken, robuste Bilanzen und eine hohe Preissetzungsmacht verfügen.

Auch Gold gehört ins Depot

In Phasen erhöhter Unsicherheit ist das Edelmetall neben Aktien als Stabilitätsanker gefragt, um zusätzliche Robustheit ins Portfolio zu bringen. Gold gilt außerdem nach wie vor als wirksamer Schutz gegen Geldentwertung. Auch Immobilien können zur Diversifikation des Vermögens beitragen. Beide Anlageklassen ergänzen produktive Unternehmensbeteiligungen, können diese jedoch nicht ersetzen.

Und trotz aller Inflationsrisiken sind Anleihen nach wie vor ein unverzichtbarer Bestandteil der strategischen Vermögensallokation, denn sie stabilisieren ein breit diversifiziertes Portfolio, auch wenn der Effekt in Zeiten höherer Inflation durch eine positive Korrelation abnimmt. Außerdem liefern sie laufende Erträge. Dabei bieten Unternehmensanleihen langfristig häufig bessere Chancen auf den realen Kapitalerhalt als viele Staatsanleihen, da Risikoaufschläge und höhere laufende Erträge einen Puffer gegen Kaufkraftverluste darstellen können. Auch inflationsindexierte Anleihen bieten sich im geschilderten Umfeld für das Depot an. Den Kernbaustein eines langfristig ausgerichteten Portfolios sollte jedoch Qualitätsaktien bilden.