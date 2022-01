Gestiegene Verbraucherpreise 2021 Inflation so hoch wie zuletzt 1993

Die Inflationsrate in Deutschland stieg im Dezember auf 5,3 Prozent. Im Gesamtjahr 2021 lag die Teuerungsrate damit bei 3,1 Prozent, das ist der höchste Stand seit 1993. Was Ökonomen zu den Daten sagen – und was sie für 2022 erwarten.