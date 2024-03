Steigender Bedarf Silbers goldener Ausblick

Der Goldpreis bewegte sich im ersten Monat des Jahres 2024 in einer engen Spanne und erreichte am 17. Januar einen Tiefstand von 2.006 US-Dollar pro Unze, als der Markt die Chancen einer Zinssenkung der Fed im März neu bewertete. Die implizite Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung im März fiel von 81,5 Prozent zu Jahresbeginn auf 35 Prozent Ende Januar.

Der Goldpreis konnte sich über der Marke von 2.000 US-Dollar halten, obwohl der US-Dollar an Wert gewann und die Renditen stiegen. Der Goldpreis erholte sich von seinen Tiefstständen und schloss am 31. Januar bei 2.039,52 Dollar pro Unze, was einem Rückgang von 23,36 Dollar oder 1,14 Prozent entspricht.

Bergbaugesellschaften befürchten weitere Störungen



Goldaktien hatten einen schlechten Start ins Jahr und blieben erneut deutlich hinter dem Metallpreis zurück. Der Grund für die verstärkten Verluste bei Goldaktien im Vergleich zu Goldbarren liegt unserer Meinung nach in den enttäuschenden vorläufigen Betriebsergebnissen zum Jahresende 2023 und den Prognosen für 2024 für einen bereits ungeliebten Sektor.

Die schlechte Stimmung gegenüber Goldaktien hat dazu geführt, dass die Aktien der Unternehmen nach der Bekanntgabe schwacher oder auch nur leicht unerwarteter Ergebnisse übermäßig verkauft wurden.

Barrick Gold ist ein perfektes Beispiel. Das Unternehmen gab die Produktionsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bekannt, die unter dem Marktkonsens und der Unternehmensprognose lagen.

Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass die All-in-Sustaining-Costs für das Jahr 2023 höher als erwartet ausfallen würden, obwohl sie nicht angegeben wurden. Die direkte Auswirkung dieser Ergebnisse auf die Bewertung des Unternehmens ist minimal, aber die Märkte schienen ihre Prognosen zu Recht revidiert zu haben, um einen negativeren Betriebsausblick widerzuspiegeln.

Wir halten dies für angemessen, da die negativen Ergebnisse für 2023 eindeutig auf eine Schwäche im Jahr 2024 hindeuten könnten. Der Rückgang des Aktienkurses von Barrick um 9 Prozent erscheint uns auf der Grundlage unserer Schätzungen jedoch übertrieben. Außerdem behielten die meisten Analysten – Barrick ist gut abgedeckt – ihre Ziele für die Barrick-Aktie nach der Ankündigung unverändert bei.

Um es klar zu sagen: Wir wollen die Unternehmen nicht entschuldigen. So schwierig es auch sein mag, die Unternehmen müssen es sich zur Priorität machen, die Märkte mit jährlichen operativen und finanziellen Prognosen, Erwartungen und Zielen zu informieren, die sie erreichen oder übertreffen können. Verfehlungen werden hart bestraft. Wir haben jedoch den Eindruck, dass sich die negative Stimmung für den Goldsektor insgesamt in jüngster Zeit verstärken konnte.

Physische Nachfrage leuchtet hell

Der World Gold Council meldete für das Jahr 2023 eine Gesamtgoldnachfrage von 4.899 Tonnen, den höchsten jemals verzeichneten Wert und 3 Prozent über der Nachfrage im Jahr 2022. Ohne die so genannten OTC- (over the counter, engl.) oder außerbörslichen Transaktionen – eine Schätzung, die die Differenz zwischen Goldangebot und -nachfrage erfasst – lag die Nachfrage 2023 rund 5 Prozent unter der von 2022, war aber immer noch sehr stark.

Die von uns hervorgehobene Dynamik der Goldnachfrage bleibt bestehen: Starke Käufe der Zentralbanken als Haupttreiber der Goldpreise im Jahr 2023, wobei die Nachfrage des offiziellen Sektors mehr als 20 Prozent der gesamten Goldnachfrage des Jahres ausmacht. Die Nettokäufe von 1.037 Tonnen im Jahr 2023 liegen nur knapp unter dem Rekordwert von 1.082 Tonnen, den die Zentralbanken im Jahr 2022 erworben haben, und sind mehr als doppelt so hoch wie die durchschnittlichen jährlichen Nettokäufe von rund 500 Tonnen Gold pro Jahr vor 2022.

Das ist ein beeindruckender Trend, der sich längerfristig fortsetzen dürfte. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Bestände der globalen Goldbarren-ETFs im Jahr 2023 weiterhin Abflüsse, die um 244 Tonnen zurückgingen und die Gesamtnachfrage nach Investitionen auf ein Zehnjahrestief drückten. Die ist ein weiteres Zeichen für die Abneigung der Anleger gegenüber Gold als Anlageklasse

Silber blieb hinter Gold zurück

Das mangelnde Interesse der Investoren ist nicht nur auf Gold beschränkt. Silber, der günstigere Cousin des Goldes, ist noch stärker betroffen und hat sich in den letzten Jahren schlechter entwickelt als Gold. Das Gold-Silber-Verhältnis (die Anzahl der Unzen Silber, die benötigt werden, um eine Unze Gold zu kaufen) liegt derzeit bei etwa 90 und damit deutlich über dem 20-Jahres-Durchschnitt von etwa 68.

Silber ist wie Gold ein Edelmetall und historisch gesehen ein sicherer Hafen, der von denselben Fundamentaldaten angetrieben wird wie Gold. Silber ist aber auch ein Industriemetall, das in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronik, der Medizin, der Automobilindustrie, in Haushaltsgeräten, als chemischer Katalysator und vor allem bei der Herstellung von Solarzellen eingesetzt wird.

Das Silver Institute schätzt die Nachfrage nach Silber, das in der Photovoltaik (PV) verwendet wird, für das Jahr 2023 auf rund 161 Millionen Unzen – gegenüber 140 Millionen Unzen im Jahr 2022, was etwa 13 Prozent der gesamten weltweiten Silbernachfrage entspricht. Es wird erwartet, dass diese Nachfrage weiter steigt, um das Wachstum von Solaranlagen als eine der wichtigsten Quellen für erneuerbare Energien weltweit widerzuspiegeln.

Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Photovoltaik (PV) bis 2028 etwa 13 Prozent der gesamten weltweiten Stromkapazität ausmachen, im Vergleich zu etwa 5 Prozent heute. Die Folgen für Silber liegen auf der Hand, denn die steigende Nachfrage nach PV-Anlagen in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus wird wahrscheinlich nicht mit einem Anstieg des Angebots einhergehen.

Einige grobe Zahlen können helfen, dies in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Eine mehr als Verdoppelung der PV-Kapazität bis 2028 dürfte zu einer mehr als doppelt so hohen PV-Nachfrage nach Silber im Jahr 2023 führen, also zu mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Das jährliche weltweite Angebot an Silber lag in den vergangenen zehn Jahren relativ unverändert bei etwa 1 Milliarde Unzen. Die wachsende Nachfrage nach Solaranwendungen ist daher für eine Branche, die auf der Angebotsseite sehr unelastisch ist, erheblich.

Nicht nur, dass primäre Silbervorkommen schwer zu finden sind, es gibt auch nur sehr wenige, die auf ihre Erschließung warten, und selbst wenn eine Erschließungsentscheidung getroffen wird, können die technischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Studien, die Genehmigungsverfahren und die behördlichen Auflagen bis zu einem Jahrzehnt oder länger dauern. Silber, das im Vergleich zu Gold bereits unterbewertet ist, könnte nicht nur davon profitieren, dass die Multiplikatoren wieder mehr dem historischen Durchschnitt entsprechen, sondern auch von dem zusätzlichen und wachsenden Schub durch die Solarenergie.

Über die Autorin:

Imaru Casanova ist Portfoliomanagerin für Gold und Edelmetalle beim Fondsanbieter Vaneck.