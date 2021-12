Stelle frei Ethenea sucht Portfoliomanager

Jobangebot von Ethenea: Die luxemburgische Fondsgesellschaft sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Portfoliomanager für den Renten-Bereich am Standort Luxemburg. Bewerbern wird in Aussicht gestellt, die Verantwortung für drei Total-Return-Rentenfonds mit 250 Millionen Euro Assets under Management zu übernehmen.

Hier das Stellenangebot auf dem Online-Berufsnetzwerk Linkedin