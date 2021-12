Redaktion 18.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Stellenabbau Ergo will 1.300 Stellen streichen

Die Düsseldorfer Ergo Versicherung will 259 Millionen Euro einsparen. Aus diesem Grund beabsichtigt der Konzern in den kommenden Jahren 1.300 Stellen abzubauen, so die Informationen des „Manager Magazins“. Konzernchef Oletzky will bei den Kürzungen auch die zweite Führungsebene nicht aussparen.