Stellenmarkt: Finanzdienstleister suchen verstärkt Mitarbeiter

Gegenüber dem vergangenen Jahr hat sich indes das Anzeigenaufkommen insgesamt kaum verändert. Wie der Adecco Stellenindex zeigt, dominieren bei der Mitarbeitersuche insgesamt kaufmännische Ausbildungen.Freelancer sind im Consultingbereich besonders gefragt. Von den Stellenangeboten der Immobiliengesellschaften, Banken und Anlageberater richten sich 8 Prozent ausdrücklich an freie Mitarbeiter. In der Werbewirtschaft und bei den Versicherungen erreicht der Anteil sogar 15 Prozent.Demgegenüber betreffen am gesamten Stellenmarkt hingegen nur 3 Prozent der Offerten freie Mitarbeit. Wichtigster Stellenanbieter sind laut Adecco Index Wirtschaftsberater. Dazu zählen neben Management Consultants vor allem Wirtschaftsprüfer und Treuhandgesellschaften, wie auch Steuer- und Personalberater.