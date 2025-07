Der Bankrocker öffnet die Tür. Wenn man Stephan Heiders Zuhause in Regensburg betritt, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen. soll. Da sind die zahlreichen Urkunden und Bilder an einer grünen Wand, die wie die „Hall of Fame“ einer Berühmtheit wirkt. Da ist das Schlafzimmer, in dem das Bett vor lauter Kleiderschränken kaum Platz hat und in dem abgezählte 108 Männerdüfte stehen.

Das Zuhause sieht aus wie ein berufliches Museum

Heider in seinem Wohnzimmer, @ Lydia Labahn

Und da sind überall Erinnerungsstücke, zu denen der Bewohner einem gefragt oder ungefragt Geschichten erzählt – über eine Metal-Kutte mit Aufnähern von Bands, die den meisten Menschen mit eher konventionellem Musikgeschmack unbekannt sein dürften, und Leitz-Ordnern für Kunden, die mit speziellem Bankrocker-Klebeband und Logo-Aufklebern verziert sind, bis hin zu einem schweren, schwarzen Pilotenkoffer, der noch aus seiner Bankkarriere stammt.

Im Gespräch mit ihm versuchen wir seinen Werdegang nachzuzeichnen, doch immer wieder kommen einem seine kuriosen Anekdoten und Gedankensprüche quasi dazwischen. Heider: „Ich war auf einem Festival und habe beim Feiern jemandem mit Edding „Bankrocker“ auf den Fuß geschrieben. Der hat später im Internet nach mir gesucht und ist heute mein Kunde.“ Es sind diese Momente, in denen man seinen Freund und beruflichen Weggefährten Bernhard Zweimüller versteht, der sagt: „Stephan kann anstrengend sein.“

Plötzlich wurde er Webdesigner

Doch gehen wir an den Anfang der wendungsreichen Geschichte, die in der Oberpfalz beginnt, wo natürlich alles anders hätte laufen sollen. Der Vater hatte eine Kompressoren-Firma. „Ursprünglich war klar, dass ich den Familienbetrieb übernehme“, erzählt Heider. Doch statt das Gymnasium zu beenden, brach der junge Stephan ab und machte 1999 eine Ausbildung. „Mein Vater war mit im Bewerbungsgespräch. Der Personalchef fragte: Industriekaufmann, Bürokaufmann oder Einzelhandelskaufmann? Mein Vater sagte nur: Bürokaufmann reicht.“

Die Lehre schloss er mit Bestnoten ab, doch statt in den elterlichen Betrieb einzusteigen, hatte er eine völlig andere Idee. Er versuchte sich als Webdesigner. Im Jahr 2000 ging seine erste Website online: „Smashkid.de“. Heider hatte damals sein Auto mit vorzeitigem Führerschein gegen eine Felswand gesetzt, daher der Name. Es war pure Selbstdarstellung. „Heute würde man das Social Media nennen“, so Heider.

Damals nutzte die halbe Region Gästebücher von privat betriebenen Websites, um sich zu verabreden. Mit seiner Firma „Sweez Webdesign“ bot er lokalen Unternehmen Internetauftritte an. Metzgereien sollten ihre Speisekarten online stellen, Restaurants per Newsletter werben. Die Reaktion war ernüchternd: „Das setzt sich niemals durch“, bekam er zu hören. Tatsächlich waren die Erfolge finanziell bescheiden.

Als der Punkrock am wichtigsten war

Heider als Sänger von „Nineteen Reasons“,

@ Ella Don

Ohnehin brauchte Heider seine Energie für seine zweite Karriere – die Musik. Bereits in der Schule hatte Heider neben Danny Raps gesessen, der später bei den Volks-Pop-Band „Troglauer Buam“ spielte, von der Trailer-Song und Titelmelodie zur Doku-Soap „Bauer sucht Frau“ stammen. „Damit Danny wieder in der Schulband spielt, habe ich gesagt, dass ich singen will“, erinnert sich Heider an seinen Einstieg in die Musik. Es ging weiter mit einer Coverband namens „Copyright“, welche später unter dem Namen „52days“ mit eigenen Songs regional bekannt wurde. 2004, als er nach Nürnberg zog, sang er in der Punkrock-Band „Nineteen Reasons“.

„Punkrock ist nicht Punk“, erklärt Heider und will damit sagen, dass für ihn mehr die Musik der 1990er Jahre als das Lebensgefühl der früheren Jugendkultur ausschlaggebend ist. Von 2004 bis 2008 war „Nineteen Reasons“ mehr als nur ein Hobby. Über 100 Shows, Auftritte vor bis zu 20.000 Zuschauern wie beim Mighty Sounds Festival, gemeinsame Bühnen mit Größen wie „Rise Against“ oder „Sick of it all“. Er ist auch heute noch dankbar dafür, einst bei solch bekannten Bands im Vorprogramm gespielt zu haben. „Wir haben damit ein wenig Geld verdient und verdienen heute noch ein bisschen bei Spotify“, sagt Heider.

Die Musikzeit prägte ihn nachhaltig. Das Auftreten vor großen Menschenmengen, die Gewöhnung an Aufmerksamkeit, das Bewusstsein für die eigene Außenwirkung – alles Fähigkeiten, die ihm dem Frontmann, der Rampensau, später in der Finanzbranche zugutekommen sollten. „Wenn ich will, stelle ich mich schon mal in Regensburg auf irgendwas drauf, quatsche einfach los und habe nach zehn Minuten eine Menschentraube um mich“, sagt er heute.

Per Zufall ins Finanzgeschäft

2004 schaltete Heider eine Stellenanzeige der besonderen Art in den „Nürnberger Nachrichten“: Ein Foto von sich, darunter „Junger Bürokaufmann sucht“ und seine Website-Adresse. „Das war Personal Branding, obwohl ich damals noch nicht wusste, was das ist.“ Besonders Strukturvertriebe zeigten Interesse. „Struckis nehmen einfach jeden“, kommentiert er heute seine damalige Naivität. Heider besucht zahlreiche Veranstaltungen, lerne das Vertriebssystem kennen. Nach einem Monat entschied er sich für den Finanzdienstleister Afa, weil in Nürnberg ein neues Büro eröffnet wurde und der Aufbauleiter Michael Siegmund ihm sympathisch war.

Glück mit guten Produkten

Bei der Afa lernte Heider das Handwerk des Strukturvertriebs von der Pike auf. Analysebögen, Family-and-Friends-Liste, Provisionen auf Lebensversicherungen – das System war simpel. „Damals gab es ja noch keine EU-Vermittlerrichtlinie, das heißt, jeder durfte das machen.“

Das Jahr 2004 brachte zusätzliche Dynamik ins Geschäft mit der Einführung des Halbeinkünfteverfahrens. Alles, was bis zum Jahresende abgeschlossen wurde, blieb steuerfrei. „Da haben wir mit der Methode Fear of Missing Out auf Teufel komm raus den Leuten was verkauft“, erinnert sich Heider. Im Vertrieb wird die Angst, etwas Wichtiges oder Angenehmes zu verpassen, genutzt, um Kunden zu schnellen Kaufentscheidungen zu bewegen.

Durch eher glückliche Umstände verkaufte er tatsächlich gute Produkte. Die Prisma-Life-Policen der Afa waren in seinem Fall ohne schädliche Zusatzvereinbarungen, die BU-Produkte der Nürnberger solide, schildert er. Laut Heider laufen manche Verträge noch heute, nach über 20 Jahren. Ihn selbst zog es indes schnell weiter zur Telis Finanz in Regensburg. Er war überzeugt, mit dem System dort seinen Kunden besseren Service bieten zu können.

Ein erster Rückschlag

2006 zwang ihn die EU-Vermittlerrichtlinie zu einer folgenschweren Entscheidung. Mit nur zweieinhalb Jahren Branchenerfahrung lag er unter der Drei-Jahres-Grenze für Bestandsschutz. Die Prüfung nach Gewerbeordnung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen wurde zur Pflicht. Die schriftliche Prüfung bestand er problemlos, doch bei der mündlichen Prüfung folgte das Desaster. Am Tag zuvor hatte seine Freundin mit ihm Schluss gemacht. „Ich war emotional total fertig, konnte die einfachsten Fragen nicht beantworten“, gesteht er.

Die Folge: Scheitern bei der Prüfung und drastische Provisionskürzung bei der Telis von 15 auf 7,5 Promille. „In einem normalen Monat überlebst du, in einem schlechten Monat zahlst du drauf“, rechnete er sich aus. „Und keiner zahlt drauf, um zu arbeiten.“ Die Existenz stand auf dem Spiel. Heider musste sich neu orientieren und landete bei Sellbytel, einem Dienstleister für die niederländische ABN Amro Bank. Die Tätigkeit: CFD-Trading-Support für Kunden der Großbank. Es war seine erste intensive Begegnung mit den Mechanismen des Geldsystems – eine Erfahrung, die ihn nachhaltig prägte und später zu einer kritischen Haltung gegenüber dem globalen Finanzsystem führte.

Ein Anti-Held ist Heider allerdings bis heute nie geworden. Der zweifache Vater sieht als voll tätowierter Modezar unangepasst aus, aber Grenzüberschreitungen oder Feindbilder kennt er nicht. So sieht es auch Rainer Demski. Geschäftsführer der Firma New Finance, der vor einigen Jahren zum Mitentdecker des Bankrockers in der Versicherungsbranche avancierte. „Stephan ist kein Revoluzzer“, sagt er. Demski nennt Heider einen „tiefgründigen Paradiesvogel“, der sich immer wieder neu erfunden habe.

Der Sprung ins klassische Banking

Das tat er auch bei seinem Einstieg ins Banken-Business. Sellbytel arbeitete damals auch für die US-Werbeagentur BBDO und teilte sich mit dieser ein Bürogebäude in Fürth. Als BBDO die Plattform „Open Business“ in „Xing“ umbenannte und bewarb, forderte sein Arbeitgeber alle Angestellten auf, sich dort anzumelden. Heider nutzte die Gelegenheit für einen seiner typischen Streiche: „Wir haben uns als Kollegen einen Spaß gemacht und die dümmstmögliche E-Mail ausgedacht.“ Seine fast feudale Nachricht an Daniel Müller von der SEB-Bank lautete: „Ich frage mich, ob sie wohl Verwendung für meine Adjutanz in Ihrer Filiale fänden?“

Eine halbe Stunde später, während der U-Bahn-Fahrt von Fürth nach Nürnberg, klingelte das Telefon. Müller bot ihm ein Vorstellungsgespräch an. Am nächsten Tag saß er beim Mittsommerfest der schwedischen SEB-Bank, unterhielt sich beim Buffet mit den Mitarbeitern und bekam den Job quasi im Vorbeigehen. „Wir haben eine Dreiviertelstunde über Fußball geredet, fünf Minuten über das Geschäft, und dann hatte ich den Job.“

Bei der SEB-Bank, später von Santander übernommen, entwickelte sich Heider zum klassischen Bankberater. Das Gehalt von 30.000 Euro brutto empfand er als Reichtum, die geregelten Arbeitszeiten als Luxus. Er verkaufte Immobilienfonds und Versicherungsprodukte der Axa. Parallel sammelte er Qualifikationen: Den Fachberater für Finanzdienstleistungen holte er während der Zugfahrten nach, später folgten Finanzfachwirt und Bankfachwirt. „Reines Ego“, gibt er heute zu. „Ich wollte einen Zettel an der Wand, auf dem offiziell steht, dass ich schlau bin.“

Als die Bank zunehmend Personal abbaute und die Belastung stieg, wurde aus dem einst dankbaren Angestellten jedoch ein unzufriedener Lohnsklave. „Wir haben teilweise Überstunden geschoben, das kannst du dir nicht vorstellen“, erinnert er sich. „Ich bin manchmal um vier Uhr morgens aus der Bank raus, und der Kollege hat mir die Klinke in die Hand gegeben, der um vier rein ist.“

Höhenflug als Außendienstler

DAS INVESTMENT-Redakteur Bastian Hebbeln besuchte

Stephan Heider in Regensburg, @ Stephan Heider

2014 bot sich über einen Headhunter die Chance zum Wechsel zur Targobank. Die Konditionen waren verlockend: 60.000 Euro Fixum, dazu die Möglichkeit, das Doppelte an Provision zu verdienen – allerdings gedeckelt, „weil wir nicht mehr verdienen durften als unsere Vorstände“. Als Außendienstler entdeckte Heider sein wahres Verkaufstalent. Sein Spezialgebiet wurde „Need-Money-Kunden“ – Menschen, die von klassischen Banken keine Finanzierung bekommen.

Doch mit dem Erfolg kamen auch moralische Konflikte, spätestens als die Bank von fondsgebundenen Produkten auf Kapitallebensversicherungen umstellte. Wenn er Freunden, die auch Kunden waren, keines dieser Produkte verkaufen wollte, „ist irgendwie die Visitenkarte von einem Maklerkollegen aus meiner Hosentasche gefallen“, erzählt er mit spitzbübischem Grinsen. Als die Bank dann noch die Provisionen kürzte und Heider sich kritisch äußerte, wurde es ungemütlich. „Da wird dann auch nach Fehlern gesucht“ Nach Meinungsverschiedenheiten kündigte er 2019.

Heute blickt er auf die Zeit dennoch dankbar zurück. Gleichzeitig rechnet Heider im Gespräch aus, wie Geldinstitute zu ihren gigantischen Gewinnen kommen. „Die wahren Verdiener am Geldsystem sind definitiv die Banken.“ Trotz dieser Kritik bleibt er pragmatisch: „Das System ändert sich nicht mehr. Wir müssen überlegen, wie wir es am besten nutzen.“ Dennoch war die Selbstständigkeit der logische Schritt aus dieser Feststellung. Heider sagt: „Jetzt kann ich die Banken gegeneinander ausspielen, weil ich als Makler keine Produktvorgaben bekomme.“

Eine provokante Website zum Start in die Maklerschaft

Doch auch befreit von den Zwängen begann es aufgrund der Corona-Pandemie erst mal denkbar schlecht. Wieder einmal musste sich Heider neu erfinden. Damals entstand der Name „Bankrocker“ und das eher aus der Not: „Finanzrocker gab es schon“, erzählt er. Das Logo mit dem Anarchie-A sei wiederum ein Einfall unter der Dusche gewesen.

Während des ersten Lockdowns baute er mit seiner damaligen Freundin Lydia eine Website, die völlig anders war als alles, was die Branche kannte. Statt Produktvergleichen bot er fertige „Subs“ an, wie die einer bekannten Fast-Food-Kette. Gemeint sind vorkonfektionierte Absicherungskonzepte in Paketform mit Namen wie „Kleine Racker“, „Family Guys & Girls“, „Too old to die young“ oder „Young, Wild & Free“.

Mit Bildern und Texten, die Heider „fresh und provokativ“ nennt. Dazu natürlich ganz viel von Heider selbst vor seiner berüchtigten grünen Wand in kurzer Hose mit „Antifascist“-Slogan auf dem T-Shirt. „Damit werde ich anecken“, postete Heider einen einzigen Satz samt Link zu seiner Website bei Facebook in der von Gruppe von Andreas Lohrenz, der größten Community für Versicherungsvermittler. Das Ergebnis war laut Heider der meistkommentierte Beitrag des Jahres. Einer davon lautete: „Wenn deine Zielgruppe Versicherungsvermittler werden und du Marketing machen willst, dann kannst du reich werden“, erinnert sich der Bayer an die Reaktion des bekannten Maklers Philipp Wenzel.

Push durch Jungmakler-Award

Einen Boost gab es 2021, als er sich für den Jungmakler-Award bewarb. Die Vorbereitung war, typisch Heider, chaotisch: Seine Präsentation hatte er nie gesehen – frisch getrennt schickte die Ex-Freundin sie noch per E-Mail, während er im Zug saß. Dann sorgte das Outfit beim Bundesfinale in Köln für Aufsehen: Ein „Trust No Suits“-T-Shirt mit zwei Anzugträgern, die vor Satan knien, dazu Totenköpfe und Blut. „Die Security wollte mich nicht reinlassen“, erzählt er grinsend. Erst als der Zürich-Vertriebschef Jawed Barna sagte: „Das ist der Bankrocker, der darf so rumlaufen“, durfte er passieren.

Die Live-Präsentation vor der Jury war eine Improvisation, trotzdem wurde er Vierter. Es folgte eine Lawine: Messetermine, Vorträge, Kundenanfragen aus ganz Deutschland. Heider hatte intuitiv verstanden, was die Branche brauchte: Authentizität statt Austauschbarkeit. Auch Rainer Demski, der den Award damals konzeptionell neu aufbaute, sah es so, wie er im Gespräch erzählt, und baut Heider seitdem immer wieder in Videodrehs und Podcasts ein.

Wie Heider Social Media bespielt

Als Finanzberater, der prinzipiell mit Füller schreibt, lebt Heider auch heute noch von seinem Image und seiner Präsenz bei Social Media, die für ihn zu einem wesentlichen Instrument in der Kundenakquise wurde. Er erreicht über Instagram und Co. derzeit bis zu 667.000 Views binnen 90 Tagen, erzählt er. Seine Kunden kommen mittlerweile aus ganz Deutschland.

Dabei ist Heiders Methode Heider selbst: „Die Brücke baust du durch deine Persönlichkeit und nicht durch dein Fach. Alle Vermittler müssen sich entweder spezialisieren oder personalisieren. Wenn sie Stormtroopers sind, sind sie austauschbar“, sagt er. Mittlerweile gibt er selbst Schulungen in Sachen Personal Branding.

Bei Instagram sieht man, wie Heider sich in Szene setzt: Er baut sich zum Beispiel in ein Reel des Finanzinfluencers Philip Hopf ein und erfindet ein fiktives Gespräch im Auto. Man sieht ihn eine Maß Bier trinken oder mit seinem Sohn Stifte bauen. Aber dann geht Heider auch immer wieder inhaltlich ans Eingemachte. Er spaziert durch sein Regensburg und sinniert über potenzielle Kunden mit teuren Autos, die bei ihrer Kfz-Versicherung mit ihm um Kleinstbeträge feilschen wollen und gleichzeitig einen Einkommensschutz ablehnen. „Solche Kunden lehne ich ab“, sagt er dabei.

Die eigene Optik als Geschäftsmodell

Der Körper – ein Kunstwerk, @ Christopher Schoibl

Seine Tattoos, aber auch der ganze Look sind Teil seiner Marke als wandelndes Gesamtkunstwerk. 222 Stunden reine Tätowierzeit und ein Investitionsvolumen von über 20.000 Euro stecken dahinter. Zuletzt kam ein gigantisches Rücken-Motiv dazu, für das Heider besonders dankbar ist, kommt es doch von Julian Siebert, einem der bekanntesten deutschen Tätowierer.

„Das Tätowieren ist ein Ausdruck meiner Selbst. Bei der Targobank habe ich meinen Chef gefragt: Was ist denn, wenn ich mir Hals und Hände tätowieren lasse? Er sagte: Solange du deine Zahlen bringst, ist alles in Ordnung. Getraut habe ich mich trotzdem nicht.“ Mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit fiel auch diese Hürde. Zeitweilig fiel Heider mit einem Zwirbelbart auf, dann wieder im eleganten 20er-Jahre-Look mit Hut.

Der Modefreak wird auch als Model gebucht. Immer wieder macht er Fotoshootings. Als Modeberater seiner Nachbarin Rita sah man ihn 2023 in der Fernsehsendung „Shopping Queen“, Modedesigner Guido Maria Kretschmer war vom Bankrocker direkt angetan und sah in ihm für die Kandidatin, eine alleinerziehende Mutter, „Boyfried-Potenzial“.

Als Berater „top strukturiert“

Nicht nur weil Heider gerne mal damit kokettiert, dass er wohl sowas wie ein Frauentyp ist, fragt man sich bei seinen ganzen Kapriolen, wie gewissenhaft er als Finanzberater ist. Aber Bernhard Zweimüller, der Heider als Berater zu Bankzeiten aus der Nahdistanz beobachtete und ihn heute selbst als Makler nutzt, wischt jegliche Zweifel vom Tisch und lobt seine fachliche Qualifikation in den höchsten Tönen.

„Als Berater ist er top strukturiert“, sagt er. Sein früherer Kollege habe eine unglaublich hohe intrinsische Motivation, das Beste für den Kunden herauszuholen.

Dabei betont Zweimüller aber auch den Unterschied zwischen der beruflichen und privaten Persönlichkeit. Denn jenseits der bodenständigen Arbeit, die er seinem Freund bescheinigt, stehe er sich mit seinem Ideenreichtum auch manchmal selbst im Weg. Das würde er „dem Stephan“ auch immer wieder sagen. Auf der anderen Seite sei eine große Stärke von Heider, Fehler nicht nur einzugestehen, sondern auch abstellen zu können.

Wahrer Bildungsfanatismus

Heider nach seinem Bachelor-Abschluss an der

Hochschule Kaiserslautern, @ Achim Heider

Parallel zur äußeren Transformation entwickelte sich Heider zum Bildungsfanatiker. 164 IDD-Stunden in einem Jahr statt der vorgeschriebenen 15, Bachelor-Studium an der Hochschule Kaiserslautern und dann einen Double-Master an der European Business School of Barcelona (ENEB) parallel zur Selbstständigkeit. „Ich bin ein Wissensmagnet. Wenn es um Finanzwissen geht, dann bin ich richtig geil drauf“, so Heider. Die Motivation ist vielschichtig: „Ego“ gibt er ehrlich zu, aber auch der Kundennutzen und die reine Neugier spielen eine Rolle.

Immer mehr treibt ihn um, sein Wissen weitergeben zu wollen. Prüfer bei der IHK Regensburg ist er schon und nimmt genau die Prüfung ab, bei der einst selbst durchfiel. Heiders langfristige Vision ist ein Institut für angewandte Erwachsenenbildung – eine Idee, die seine lebenslange Lernbegeisterung mit seinem Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung verbindet. Ein Logo hat er schon entworfen. Er spricht darüber, als könnte es schon morgen losgehen. Klar sein dürfte schon heute: Ausschließlich Makler wird der Bankrocker auf Dauer wohl nicht bleiben.



