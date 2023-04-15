Stefan Hoops DWS-Chef ätzt gegen vage Marktprognosen – und bietet Mitarbeitern eine Wette an

Niemand brauche vage Prognosen wie "Die Zinsen könnten wieder sinken", schreibt DWS-Chef Stefan Hoops auf LinkedIn. Sein Beitrag ist jedoch nur der Aufhänger für ein firmeninternes Programm, in dem Mitarbeiter gegen den CEO wetten können.

Sie gehören zur Finanzwelt wie Charts und Bilanzen: Die Rede ist von Einschätzungen von Experten und Analysten zu aktuellen Marktlagen oder Unternehmen. DWS-Chef Stefan Hoops könnte auf einige jedoch offenbar verzichten, wie er nun in einem Linkedin-Beitrag schrieb – allen voran die vagen Prognosen. „Zu sagen: ‚Die Aktienkurse sollten von hier an steigen‘ oder ‚Ich kann mir vorstellen, dass die Zinssätze irgendwann sinken‘ ist wie die Aussage, dass es wahrscheinlich einen NBA-Champion geben wird", schreibt Hoops.

Es sei erschreckend, wie viele „Experten“ (Anführungsstriche durch Hoops) mit einer solchen "abgesicherten Ungenauigkeit“ durchkommen würden, sogar im Fernsehen, fährt er fort. Zu oft bleiben die Aussagen unpräzise. Dabei könne man konkret nachfragen: „Bis wann werden welche Aktien um wie viel steigen? Welcher Teil der Zinssätze wird um wie viel sinken und wie definieren Sie ‚irgendwann‘?“

Stefan Hoops wettet mit DWS-Mitarbeitern

Der Mini-Rant ist jedoch nur ein Aufhänger für eine firmeninterne Wette mit Mitarbeitern. Denn im selben Post lädt Hoops seine Mitarbeiter, Studenten und zukünftigen Fondsmanager zu einer #BeatTheCEO-Challenge ein, in der sie Wetten zu Märkten, zur Geopolitik oder zu Basketball abgeben können. Indem man sich auf konkrete Prognosen mit klarem Zeitstempel festlege, solle die „Präzision bei der Einschätzung der Märkte“ geschult werden. Der Gewinner erhalte ein Treffen mit dem CEO und Kaffee oder ein anderes Getränk.

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Die ersten drei Studentinnen, die an dem Wettbewerb teilnehmen, können zusätzlich entweder einen Logenplatz bei einem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt oder ein Mittagessen mit einem Vorstandsmitglied der DWS ihrer Wahl gewinnen.

In den Kommentaren wettet Hoops jedoch auch mit firmenfremden Usern, darunter zum Inflationsniveau 2024 oder den Stand der Kryptowährungen Dogecoin und Bitcoin.

Stephan Hoops begann seine Karriere als Vertriebsmanager in der Fixed-Income-Sparte der Deutsche Bank. Im Juni 2022 hat er die Leitung der Fondstochter des Instituts übernommen.