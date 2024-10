Er erzählt von seinen besten Investments, den dunkelsten Momenten und was ihm damals Kraft und Zuversicht gab. Und er spricht über die Kunst, auch dann Chancen zu ergreifen, wenn andere den Kopf in den Sand stecken. Er verrät, weshalb er froh ist, „nicht immer den gleichen Einheitsbrei kaufen zu müssen“, und wieso er trotz des Aufstiegs von ETFs und Algorithmen optimistisch in die Zukunft blickt.

Zwanzig Jahre an der Börse sind wie eine Achterbahnfahrt mit Loopings und unerwarteten Wendungen. Stephan Hornung, Gründer des Squad Value Fonds , fährt seit 20 Jahren mit und hat dabei eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. In diesem Interview nimmt er uns mit auf eine Reise durch zwei Jahrzehnte Finanzmarkt-Turbulenzen, von der Dotcom-Blase bis zur KI-Revolution.

Zwanzig Jahre an der Börse sind wie eine Achterbahnfahrt mit Loopings und unerwarteten Wendungen. Stephan Hornung, Gründer des Squad Value Fonds , fährt seit 20 Jahren mit und hat dabei eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. In diesem Interview nimmt er uns mit auf eine Reise durch zwei Jahrzehnte Finanzmarkt-Turbulenzen, von der Dotcom-Blase bis zur KI-Revolution.

Hornung: Da die Fondsauflage des Squad Value länger als erwartet gedauert hat, brannten mein Mitgründer Christian Struck und ich darauf endlich unsere Aktienideen für den Fonds kaufen zu dürfen. Die Aktienmärkte hatten sich bereits 1,5 Jahre gut entwickelt, aber bei Nebenwerten gab es noch viele Schnäppchen zu kaufen, da immer noch Neuer Markt- und Nebenwerte-Fonds nach dem Platzen der Internetblase aufgelöst wurden. Deshalb fühlten wir uns wie Rennpferde in der Startbox, die nur darauf warteten losgelassen zu werden.

Der Squad Value Fonds konzentriert sich auf drei Investmentthemen: Value-Investing, Deep Value und Events. Können Sie das genauer erläutern?

Hornung: Gerne. Der Aktienmarkt und einzelne Segmente bewegen sich immer in Zyklen. Und diese sind zeitlich oft unterschiedlich. Deep Value (Aktien unter Substanzwert) ist eine relativ marktunabhängige Strategie und man findet hier Investmentchancen tendenziell nach Kursrückschlägen.

Als Value-Investing bezeichnen wir Aktien die vereinfacht gesagt mit einem tiefen KGV notieren. Dies funktioniert gut bei einer guten Konjunktur. Als Events bezeichnen wir Übernahmesituationen oder Spezialanleihen. Diese sind eher bei hohen Zinsen attraktiv und profitieren von Zinssenkungen infolge einer schwächeren Konjunktur.

Somit finden wir je nach Situation den ein oder anderen Bereich spannender und können unabhängig von einzelnen Markttrends attraktive Investments für den Squad Value finden.

Was hebt den Squad Value Fonds in Ihren Augen von den vielen anderen Multi-Asset-Fonds ab?

Hornung: Unsere Stockpicking-Expertise und unsere Unabhängigkeit sowohl von Indizes und Unternehmensgröße. Dazu noch unsere drei unterschiedlichen Value-Strategien wie eben beschrieben. Dies bietet nicht nur eine hohe Flexibilität und attraktive Renditechancen, sondern auch ein unterdurchschnittliches Risiko. Und dies ist bei Aktieninvestments, besonders bei größeren Kursrückgängen, sehr wichtig. Denn es ist sehr schwer hohe Verluste wieder aufzuholen.

Erzählen Sie uns von Ihrem größten Investment-Coup - Sie wissen schon, der eine, bei dem Sie sich wie Gordon Gekko gefühlt haben.

Hornung: Ich war bereits ein Jahr bei der DJE Kapital AG als Werkstudent tätig und startete am 1.4.1999 als Analyst. Quasi zum Start entdeckte ich die Aktie von Distefora in der Schweiz. Diese notierte zu Nettobarmitteln und hatte dazu noch ein kleines Kabelnetz, eine Navigationssoftware und drei Internetservice-Provider (ISP) in ihrem Besitz. Zu damaligen, euphorischen Zeiten des Neuen Marktes ein relativ sicherer Vervierfacher nach meiner Analyse. Was dann jedoch folgte, war nur noch verrückt! Distefora kaufte einige ISPs zu und brachte diesen Bereich an den Neuen Markt. Genau nach einem Jahr erfolgte das IPO der Ision Internet AG und die Distefora-Aktie hatte sich von 20 Schweizer Franken auf 1.000 Schweizer Franken verfünfzigfacht und dies nur innerhalb von 12 Monaten!

In 20 Jahren gab's bestimmt auch Momente, wo Sie am liebsten alles hingeschmissen hätten. Was war die größte Herausforderung, der Sie sich in den letzten 20 Jahren stellen mussten?

Hornung: Dies war klar der Herbst 2008. Nach der Lehman-Brothers-Pleite gab es quasi eine Kernschmelze! Die Kurse purzelten in atemberaubender Geschwindigkeit, unsere Kunden zogen Gelder aus unseren Fonds ab und der Traumjob Fondsmanager wurde für kurze Zeit zum Alptraum. Aber gerade in solchen Momenten heißt es nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und wir sind besonders stolz darauf, dass wir unsere Hausaufgaben zu dieser Zeit gemacht haben, den Squad Value auf tolle Investments fokussiert haben und bereits 2009 die Kursverluste in Folge der Lehman-Pleite wieder schnell aufholen konnten.

Gibt es eine Anekdote oder ein Erlebnis mit einem Kunden aus den zwei Jahrzehnten, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Hornung: Ja, dies war ein Gespräch mit Eckhard Sauren in der Finanzkrise Ende 2008. Trotz hoher Kursverluste stärkte uns Eckhard Sauren den Rücken und sagte uns, dass er an uns glaubt und der Squad Value eines seiner Kerninvestments bleibt und wir uns auf unsere Arbeit und die Aktienauswahl konzentrieren sollen. Dies stärkte unser Selbstvertrauen und es tat einfach unglaublich gut diesen Zuspruch in dieser schwierigen Zeit zu bekommen.

2008 - das Jahr, in dem die Finanzwelt den Atem anhielt. Wie haben Sie diese Achterbahnfahrt erlebt und was hat sich danach für Sie geändert?

Hornung: Wie gesagt, dies war unsere schwerste Zeit als Unternehmer und als Fondsberater. Aber Krisen muss man auch immer als Chance begreifen. Bei uns bedeutet dies sein Portfolio an die neuen Gegebenheiten anzupassen und auch mitten im Crash bereit sein Risiken einzugehen. Andererseits hat es auch unser Risikobewusstsein geschärft, was uns bei den jüngsten Krisen wie Corona, Zinswende oder Ukraine-Konflikt geholfen hat.

Der Markt in den letzten 20 Jahren – war das eher Walzer oder Breakdance? Und wie haben Sie Ihren Tanzstil angepasst?

Hornung: Ganz klar Walzer! Wir wollen mit dem Squad Value ein Fonds für Basisinvestments sein und immer wieder gute Ergebnisse erzielen. Das feste Schrittmuster des Walzers ist quasi unsere Investmentphilosophie, die sich in 20 Jahren bewährt hat und die schnellen Drehungen beim Walzer sind unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit die es uns in verschiedenen Marktphasen ermöglicht attraktive Renditen für unsere Investoren zu erzielen.

ETFs spielten bei der Gründung des Fonds keine Rolle. Wie sehen Sie deren Aufstieg und wie blicken Sie auf die Zukunft des aktiven Managements?

Hornung: ETFs sind für aktive Fondsmanager derzeit ein harter Wettbewerber. Derzeit performen vor allem die Index-Schwergewichte und damit auch die ETFs. Und diese ziehen den Großteil der Fondsgelder derzeit auf sich. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Vereinfacht gesagt waren in den ersten 10 Jahren des Squad Value Nebenwerte die Top-Performer und in den zweiten 10 Jahren Large Caps und US-Aktien. Wer weiß was in den nächsten Jahren kommt? Vielleicht zahlt sich Stockpicking wieder mehr aus? Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir eine breite Auswahl an Wertpapieren kaufen können und nicht immer den gleichen Einheitsbrei kaufen müssen, wie es halt bei einem ETF der Fall ist.

Viele Multi-Asset-Fonds hatten in den letzten Jahren Schwierigkeiten. Wie erklären Sie sich das und wann brechen wieder bessere Zeiten an?

Hornung: Dies ist ja eigentlich nur relativ gesehen der Fall, oder? Im Vergleich zu den Magnificent Seven oder dem MSCI World ist es halt derzeit schwer eine Outperformance mit einem diversifizierten Ansatz zu erzielen. Aber wir sind froh, dass es auf der Unternehmensanleihen-Seite wieder einen guten Zins zu verdienen gibt und konnten einige Anleihen mit zweistelligen Renditeerwarten p.a. in den Squad Value kaufen.

Wie hat sich Ihre persönliche Rolle als Fondsberater in den vergangenen 20 Jahren verändert?

Hornung: Nicht wesentlich. Natürlich gibt es inzwischen mehr Regulierung und ich bin inzwischen für drei Fonds verantwortlich. Auch unser Research-Team ist inzwischen gewachsen. Wir sind inzwischen zu sechst und sind vor 20 Jahren mit unserem bis heute bestehendem Kernteam mit Christian Struck und Michael Reis zu dritt gestartet.

Sie leiten den Fonds gemeinsam mit Christian Struck. Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit und was sind die Vorteile eines Doppelspitzenmodells? Wer ist Batman und wer Robin?

Hornung: Der Vorteile eines Doppel-Teams sind vielfältig. Aber am wichtigsten ist, das man einen guten Sparringspartner und Challenger hat, dem man blind vertrauen kann. Dies gibt einem die Ruhe und Sicherheit in unserem doch anspruchsvollen Job. Wer ist Batman? Das hängt eigentlich vom Anlagethema ab! Im Bereich Deep Value, Events und Unternehmensanleihen ist Christan Batman. Hier ist er der Hauptverantwortliche und ich unterstütze oder challenge ihn. Bei andern Investmentthemen ist es anders herum.

Was war Ihr persönlich größter Lernmoment in den vergangenen zwei Jahrzehnten?

Hornung: Das es nicht nur wichtig ist, eine gute Performance zu erzielen, sondern man auch das Vertrauen seiner Kunden und Mitarbeiter hat, und dies besonders in Krisen. Und diese gab es in den letzten 20 Jahren leider sehr häufig.

Blicken wir nach vorne. Was wird die größte Herausforderung für die Fondsbranche und wie bereiten Sie den Squad Value Fonds darauf vor?

Hornung: KI und ETFs sind sicherlich große Herausforderungen! Wird der Fondsberater überflüssig? Dies kann in Teilbereichen sicherlich der Fall sein, aber bei Nebenwerten und mit einem flexiblem Investmentansatz wird man immer wieder spannende Ideen finden und von einer zu hohen Effizienz und Fokussierung auf wenige Investments, was ja speziell bei ETFs der Fall ist, profitieren können. Im Umkehrschluss sollte es eine zunehmende Ineffizienz bei Unternehmen geben, die nicht ins Raster passen. Und hier sehen wir unsere Chance für die nächsten 20 Jahre!

Wie wichtig ist Intuition im Investmentprozess? Gibt es Momente, in denen Sie sich gegen die Zahlen entscheiden und auf Ihr Bauchgefühl hören?

Hornung: Natürlich und dies wird uns auch lange Zeit von einer KI unterscheiden. Natürlich ist es wichtig wie sich ein Vorstand während einem Gespräch mit uns verhält. Rückt er nervös auf dem Stuhl hin und her, wirkt er überheblich oder strahlt er über beide Ohren, wenn von seinen Produkterfolgen oder Kundengewinnen erzählt. Manche Vorstände kennt man bereits über viele Jahre und manchmal sind kleine Andeutungen oder Verhaltensweisen wichtige Anhaltspunkte, die wir natürlich in unseren Entscheidungsprozess einfließen lassen.

Wie sehen Sie die Zukunft des Value-Investings in einer Welt, in der Algorithmen und Quantencomputer immer mehr Einfluss auf die Märkte haben?

Hornung: Theoretisch müsste sich ja der beste Algorithmus durchsetzen und alle würden die gleichen Aktien kaufen. Diese Effizienz wäre das Eldorado für einen Value-Investor, da ja dann die nicht berücksichtigten Investments extrem tief bewertet sein müssten. Aber dies ist ja nur Theorie. Aber mit dem Erfolg der ETFs verhält es sich ja aktuell ähnlich und der Nebenwerte-Sektor bietet langsam wieder echte Schnäppchen für Stockpicker an!

Wenn Sie auf die letzten 20 Jahre zurückblicken: Was macht Sie besonders stolz?

Hornung: Dass sich der Squad Value über verschieden Krisen für seine Anleger bewährt hat und wir trotz aller Herausforderungen und Verwerfungen für unsere Anleger eine Rendite von über 9 Prozent p.a. seit Auflage und nach Kosten erzielen konnten.

Zum Abschluss: Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, welchen Rat würden Sie Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich am Tag der Fondsauflage mit auf den Weg geben?

Hornung: Aktientipps würde ich ihm keine geben, sonst wäre ja der ganze Spaß und die Herausforderungen, die der Kapitalmarkt mit sich bringt, nicht mehr gegeben! Wichtig ist es viel mehr sich auf seine Werte zu konzentrieren, demütig und bodenständig zu bleiben, aber auch bereit zu sein, Chancen besonders in schwierigen Phasen zu ergreifen.