Unterstützung für Stephan Hornung im Squad Growth Fund: Seit Jahresbeginn arbeitet als Co-Fondsberater Tobias Kastenhuber an der Aktienauswahl mit.

Seit dem 1. Januar 2026 hat Stephan Hornung Unterstützung im Squad Growth Fund: Tobias Kastenhuber wird Co-Fondsberater. Gemeinsam mit Hornung wählt er die Aktien des auf europäische Wachstumswerte spezialisierten Nebenwertefonds aus. Der Squad Growth wird von Hornungs Fondsboutique Discover Capital beraten, die wiederum als Bestandteil der Vertriebsplattform Squad Fonds agiert.

Kastenhuber startete seine Karriere bei Discover Capital 2017 als Praktikant und Werkstudent. Nach seinem Masterstudium mit Schwerpunkt Finanz- und Risikomanagement an der Universität Augsburg stieg er 2019 als Aktienanalyst ein. Heute leitet er als Research-Leiter das Analystenteam des Augsburger Asset Managers. Kastenhuber hat einen CFA-Abschluss, den er während seiner Zeit bei Discover Capital erwarb.

In einem Post auf Linkedin begrüßt man bei Squad Fonds dem Neuzugang für den unter dem Squad-Label laufenden Fonds: „Wir gratulieren Tobias Kastenhuber, CFA, herzlich zu seiner neuen Rolle und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Squad Growth!“, heißt es dort.

Die Marke Squad Fonds wurde 2004 von Hornungs Boutique Discover Capital ins Leben gerufen. Unter Squad Fonds sind heute acht Fondsboutiquen aufgehängt, für die Squad den Vertrieb übernimmt. Bis vor Kurzem waren es noch neun: Die bislang im Squad-Verbund handelnde Gesellschaft Rezoom Capital will ihre beiden Fonds zum neuen Jahr selbst vermarkten.

Der Squad Growth Fund existiert seit 2006 und legte in knapp 20 Jahren um rund 670 Prozent zu.

