Stephan Lipfert geht zu Blackrock

Nach seinem Weggang bei Aquila Capital geht der Direktor Wholesale-Vertrieb, Stephan Lipfert, zu Blackrock. Ab dem 1. Dezember übernimmt der 40-Jährige die Vertriebsverantwortung für die Region Nord. Damit wird er Nachfolger von Peter Peterburs, der das Unternehmen im April verlassen hat . Dabei wird Lipfert eng mit Matthias Mohr zusammenarbeiten, der die Region bereits seit einigen Monaten betreut. Er wird an Christian Machts, Leiter des Privatkunden-Geschäfts in Deutschland, Österreich und Osteuropa, berichtenLipfert trat Aquila Capital im Januar 2011 bei. Im November vergangenen Jahres wurde er zum Direktor für den Vertriebsbereich Wholesale ernannt. In dieser Position zeichnete er für den Vertrieb an Private-Banking-Kunden, Maklerpools und Banken verantwortlich.