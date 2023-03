Landesschadenhilfe Stephan Schinnenburg kommandiert Sachversicherer aus der Provinz

Stephan Schinnenburg ist neuer Vorstandsvorsitzender der Landesschadenhilfe. Gemeinsam mit Vertriebsvorstand Michael Riecke soll er eine zukunftsfähige Strategie für den Kompositversicherer aus Bad Fallingbostel entwerfen und das Vertriebsnetzwerk erweitern. Schinnenburg war bis 2014 Geschäftsführer der Ratingagentur Morgen & Morgen und bringt hierfür langjährige Erfahrung als Führungskraft im Maklervertrieb mit, unter anderem im Ergo-Konzern. Doch mit verbalen Ausfällen soll er gegen dessen Verhaltenskodex verstoßen haben und verließ das Unternehmen vor Vertragsende.

Ex-Vorstand der Deutschen Familienversicherung

Im Anschluss saß er vier Jahre lang als Vertriebschef im Vorstand der Deutschen Familienversicherung. Doch nachdem die Geschäftszahlen für das Jahr 2021 rund 25 Prozent unter den Erwartungen zurückblieben, wurde er vor rund einem Jahr von Ansgar Kaschel, der zuvor den Direktvertrieb beim Versicherer Europa leitete, abgelöst. Seit dem vergangenen Sommer war Schinnenburg als freiberuflicher Vertriebsberater für den digitalen Gewerbeversicherer Mailo tätig. Und im November wurde er Geschäftsführender Gesellschafter einer Hamburger Marktforschungsgesellschaft.

Sein neuer Arbeitgeber bietet Hausrat- und Wohngebäude- sowie Haftpflicht- und Unfallversicherungen an – sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden. Explizite Zielgruppe des Anbieters aus Niedersachsen sind Landwirte. Ihnen bietet man unter anderem eine Landwirtschaftliche Sachversicherung an. Im Vertrieb setzt die Landesschadenhilfe auf die Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern. Anders als das Insurtech-Unternehmen Mailo betont man: „Hier bei uns schauen wir uns noch in die Augen, das Wort gilt noch etwas. Wir sind persönlich, unkompliziert und nah dran.“