Was für Jugendliche Tit-Tok ist, ist für Makler und Branchenangehörige in der Assekuranz wohl die größte Facebook-Gruppe ihrer Art: „Versicherungsvermittler Deutschland“. Auch hier kann man mit Unterhaltung punkten. Das bewies vor ein paar Tagen Mitglied Christian Henseler, der seine Kollegen mit einem KI-generierten Song über das Programm „Suno AI“ begeisterte. Das Thema, na klar: Versicherungen, inklusive solcher Textzeilen wie: „Lass dich nicht verleiten von den vielen grünen Haken, die den wahren Inhalt niemals verraten.“

Hits am laufenden Band

Stephan von Heymann am heimischen Schreibtisch. Für Hits braucht er kein Tonstudio. Quelle: privat

Ein fast schon aufklärerisches Werk, das man glatt in der Beratung einsetzen könnte. Dachte sich auch Branchenkenner und DAS-INVESTMENT-Experte Stephan von Heymann. Bisher kannte man ihn als Profi für Wohngebäude- und Hausrat-Policen. Doch in seiner Freizeit scheint der selbsternannte „DJ NoGo“ an einer Karriere als Hitproduzent zu arbeiten. In Absprache mit unserer Redaktion erstellte er mit dem KI-Modell Udio ein paar richtige Ohrwürmer. In einem wurden auch ein paar heiß diskutierte Themen aus der Berichterstattung der jüngeren Vergangenheit verarbeitet. Denn gerade was den Text angeht, macht die KI natürlich nicht alles allein.

Aber hören Sie selbst und stimmen Sie am Ende des Beitrags über Ihren Favoriten ab. Viel Spaß!