Als Stephanie Butcher 2023 in die Konzernführung von Invesco aufrückte, verwaltete das Haus 1,5 Billionen Dollar – präsentierte sich aber nicht immer als globaler Player. Heute sind es mehr als 2,1 Billionen, und die Co-Leiterin des Investmentbereichs hat mit ihrem Team die Organisation umgebaut: konsolidierte Plattformen, globalisierte Risikofunktionen, ein neues Führungsmodell.



Im Gespräch erklärt Butcher, warum Diversität ohne Qualität nichts wert ist, weshalb „nett" nicht immer nett ist – und an welchen Tag sie sich immer erinnert.

DAS INVESTMENT: Frau Butcher, Ihr CEO Andrew Schlossberg hat kürzlich gesagt, ein MSCI-World-ETF allein reiche nicht mehr. Was meint er damit?



Stephanie Butcher: Es kommt darauf an, was ein Kunde braucht. Kunden in verschiedenen Regionen, verschiedenen Altersgruppen, mit verschiedenen Lebensumständen haben ganz unterschiedliche Anforderungen. Für manche mag ein reiner Aktien-ETF die Lösung sein. Aber wir sehen so viel Differenzierung. Die größte Verschiebung in unserer Branche ist: Weg vom Produkt, hin zur Frage – welches Problem versucht der Kunde zu lösen? Bei einer alternden Bevölkerung ist ein reines Aktienexposure im Ruhestand nicht mehr angemessen, obwohl sie in einer anderen Lebensphase perfekt gewesen wäre.

Invesco bietet ETFs, aktive Fonds, quantitative Strategien, Private Markets – das volle Programm. Wie verhindern Sie, dass diese Vielfalt zur Beliebigkeit wird?



Butcher: Wir denken in Bausteinen. Nicht jeder Kunde braucht alle Bausteine, aber er sollte unter einem Dach Zugang zu ihnen haben. Entscheidend ist: Jeder einzelne Baustein muss qualitativ hochwertig sein. Diversität um der Diversität willen reicht nicht. Tony Wong und ich sehen es als unsere Kernaufgabe, diese Qualität sicherzustellen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Was bedeutet „unter einem Dach" konkret? Wie verhindern Sie, dass Plattform nur ein schickes Wort für eine Ansammlung einzelner Strategien ist?



Butcher: Historisch wäre diese Beschreibung zutreffend gewesen. Invesco ist durch viele Akquisitionen gewachsen, es gab eine Zeit, in der verschiedene Geschäftsbereiche ziemlich unabhängig voneinander agierten. Was wir jetzt aufbauen, ist etwas anderes. Wir wollen keine amorphe Masse, in der alle gleich denken. Wir haben keine zentrale CIO-Sicht, die wir allen Portfoliomanagern überstülpen. Aber es gibt Gemeinsamkeiten: gute Teamstrukturen, Talententwicklung, konsistente Prozesse. Und eine globalisierte Risiko-Organisation – alle Risk-Professionals berichten jetzt an einen Leiter, den wir von Goldman Sachs geholt haben. Das gewährleistet konsistente Überwachung über alle Regionen hinweg.

Was erwarten Sie von Ihren Führungskräften – Übereinstimmung oder Widerspruch?



Butcher: Debatten. Es ist nichts falsch daran, eine andere Meinung zu haben. Was wir nicht wollen, ist Gruppendenken. Oft ist die Person, die ein Thema am besten versteht – nehmen Sie KI – eine der jüngsten im Team. Diese Stimme muss gehört werden.

“ „Es ist nichts falsch daran, eine andere Meinung zu haben. Was wir nicht wollen, ist Gruppendenken.“ Stephanie Butcher Co-Head of Investments bei Invesco

Wie stellen Sie sicher, dass die besten Ideen nach oben gelangen und nicht die lautesten?



Butcher: Unser Asien-Schwellenländer-Team macht das vorbildlich. Sie haben einen Prozess aufgebaut, bei dem junge Analysten früh ein Paper-Portfolio erstellen müssen und die Positionen der Teamleiter herausfordern sollen. Das Ganze ist darauf ausgelegt, dass alle Stimmen gehört werden. Wir investieren auch viel in Führungstraining: Wenn Sie die Person mit dem höchsten Rang im Raum sind, sprechen Sie nicht als Erste. Denken Sie darüber nach, wie Sie die jüngeren Teammitglieder einbinden. Es gibt Introvertierte und Extrovertierte – als Führungskraft müssen Sie das berücksichtigen.

Sie sind seit 22 Jahren bei Invesco. Wie würden Sie die Kultur heute beschreiben?



Butcher: Ich spreche immer mit Leuten kurz nachdem sie angefangen haben, wenn der Eindruck noch frisch ist. Alle sagen: freundlich. Kollaborativ. Historisch hätte man auch das Wort „nett" benutzt – und das kann positiv oder negativ sein.

Das Wort mit der meisten internen Spannung.



Butcher: Genau. Deshalb haben wir viel Zeit in ein neues Leadership-Framework investiert. Wir wollen die Kollaboration nicht verlieren. Aber es ist nicht nett, jemandem zu verschweigen, wie er besser werden kann. Diese Haltung hat sich durchgesetzt – und die Menschen haben das angenommen. Viele arbeiten hier seit Jahrzehnten, das sagt etwas aus. Aber Loyalität heißt nicht Stillstand.

Stephanie Butcher arbeitet seit 22 Jahren bei Invesco und war zuvor Fondsmanagerin im European-Equities-Team am Standort Henley. Sie berichtet direkt an CEO Andrew Schlossberg. | Bildquelle: Ian Macdonald

Jeder Asset Manager will Silos aufbrechen. Wo steht Invesco auf diesem Weg?



Butcher: Als Andrew Schlossberg 2023 CEO wurde, haben wir das wirklich angegangen. Historisch war Invesco eher ein regionales Geschäft. In Deutschland kannten Sie vor allem IQS und Real Estate, in UK die Henley-Teams. Heute gewinnen wir UK-Kunden, die auf Teams in den USA, Asien und EMEA zugreifen – das ist der Wandel. 2023 verwalteten wir 1,5 Billionen Dollar, traten aber nicht immer so auf. Heute sind es mehr als 2,1 Billionen – und man merkt es uns auch an.

Was haben Sie konkret verändert?



Butcher: Wir haben die Risiko-Organisation globalisiert. Das Counterparty-Management, das früher regional war, liegt jetzt bei einer Person global. Das gibt uns mehr Sichtbarkeit und erlaubt uns, härter mit Dienstleistern zu verhandeln. Front-Office-Operations war auch regional – das haben wir angepasst. Trading war schon immer global. Und dann natürlich ANG, unsere Tech-Plattform für alle Investments.

Sie kombinieren aktive, systematische und passive Ansätze. Wie entscheiden Sie intern, welcher Ansatz wann zum Zug kommt?



Butcher: Das ist kundengetrieben. Unsere großen strategischen Kunden wollen verschiedene Elemente zu verschiedenen Zeitpunkten. Es ist nicht aktiv oder passiv – es ist aktiv und passiv. Es kann Situationen geben, in denen sie aktiv wollen, aber mit einem Quant-Overlay. Wir sind da agnostisch. Die Linien verschwimmen ohnehin. ETF war früher passiv, heute ist es einfach eine Hülle. Das wird noch verschwommener mit Digitalisierung und Tokenisierung.

Aber horizontale Strukturen sind komplexer zu navigieren als vertikale.



Butcher: Deshalb ist die Beziehung zwischen Investment, Produkt und Distribution so wichtig. Wenn Sie im Investment-Bereich arbeiten und nicht verstehen, wo Ihr Kunde steht und welche Produktanforderungen es gibt, agieren Sie im Vakuum. Es muss ein ganzheitliches Gespräch sein.

Wann macht ein neues Produkt Sinn – und wann ist es nur Lärm?



Butcher: Sie brauchen zunächst die Top-Level-Strategie: Wer sind die Schlüsselkunden, was wollen wir für sie lösen? Dann kommt der strategische Plan auf regionaler Ebene. Altersvorsorge ist zum Beispiel eine strategische Priorität. Wenn ein Gespräch mit einem Kunden zu diesem Thema läuft, wissen die beteiligten Leute, dass sie Ressourcen und Unterstützung bekommen werden. Aber wir müssen auch Nein sagen können. In einer großen Organisation kann man sich in Lieblingsprojekten verlieren. Also braucht man Governance, Prozesse, strategische Prioritäten. Wir haben hart daran gearbeitet, Dinge, die nicht den Standard erfüllen, sehr früh zu stoppen.

Was ist das Verhältnis von Ja zu Nein bei Invesco?



Butcher: Viele Ideen sehe ich gar nicht erst, weil sie vorher schon gefiltert werden. Bevor eine Idee formal eingereicht wird, muss der Investor jemanden in Distribution finden, der sagt: Ja, unsere Kunden wollen das. Dann braucht man jemanden aus Product, der die Struktur prüft. Dann müssen die Finanzen stimmen. Erst dann landet es im Produktkomitee.

Warum hat ein globaler Asset Manager wie Invesco Ruhestandsplanung zu einer strategischen Priorität gemacht?



Butcher: Die Antwort ist simpel: Demografie. Eine alternde Bevölkerung ist Realität, dazu kommt der Vermögenstransfer zwischen Generationen. Menschen leben länger, sind länger gesund, wollen länger interessante Dinge tun. Eine Lösung zu entwickeln, die in einer Zeit funktioniert, in der staatliche Versorgung unter Druck steht – das ist echter Mehrwert. Wir arbeiten mit Versicherern zusammen, die stark auf der Einkommensseite sind, aber vielleicht weniger auf der Wachstumsseite. Wie schaffen wir gemeinsam Lösungen? Und es gibt verschiedene Risikoprofile: Menschen, die kaum über die Runden kommen, andere, die für bestimmte Events sparen wollen, wieder andere mit Langlebigkeitsthemen.

Wie bewerten Sie Entscheidungen – nach dem Ergebnis oder nach dem Prozess?



Butcher: Beides. Am Ende bestimmt das Ergebnis, ob etwas gut gelaufen ist. Aber Sie haben eine viel höhere Chance auf ein gutes Ergebnis, wenn Ihr Prozess gut ist. Sie brauchen die Kombination aus guter Strategie und guter Umsetzung. Manchmal gibt es Situationen, in denen nichts schiefgegangen ist, aber es hätte besser laufen können. Die wollen Sie nachbesprechen: Hätten wir anders kommuniziert? Andere Leute einbezogen? Es gibt immer Wege, etwas besser zu machen.

Das klingt sehr datengetrieben. Wie viel Raum bleibt da noch für Intuition?



Butcher: Man kann nicht rein auf Daten basieren. So viel hängt an Menschen – ob Kunden oder Mitarbeiter. Die Minute, in der Sie sich nur auf Daten verlassen, sind Sie in Schwierigkeiten. Denken Sie an die Welt, in die wir gehen: Vermögenstransfer, KI, Individualisierung versus Standardprodukte. Das erfordert ganz unterschiedliche Fähigkeiten.

Überwältigt Sie die Komplexität manchmal?



Butcher: Nein. Es kommt auf die Klarheit der Strategie an der Spitze an. Wenn Sie wissen, wer Ihre Schlüsselkunden sind und was Sie für sie lösen wollen, können Sie fragen: Sollten wir das tun? Ist es die beste Verwendung unserer Zeit und Ressourcen? Ist es skalierbar? Löst es das größte Problem unserer Kunden? Wenn nicht – weiter.

Was ist die unterschätzteste Stärke von Invesco?



Butcher: Dieses tief verankerte Gen der Kollaboration. Ich habe mit jemandem von einem anderen großen Haus gesprochen, und wir redeten darüber, Research aus verschiedenen Teams zusammenzuziehen. Er sagte: Das könnten wir nie machen, unsere Teams wollen keine Informationen teilen. Dieses Problem haben wir nicht. Wenn Sie Kollaboration ermöglichen, machen die Leute hier mit. Und in der Welt, in die wir gehen – Bausteine, ganzheitliche Kundenlösungen –, ist diese Natur, zusammenarbeiten zu wollen, eine echte Stärke.

Sie sind seit 22 Jahren bei Invesco. Was war der interessanteste Tag?



Butcher: Der Tag, als Lehman zusammenbrach. Ich werde das nie vergessen – das Ausmaß dessen, was das für die Welt bedeutete. Der Brexit war auch ein harter Tag, aus persönlichen Gründen. Und dann das erste Meeting als Mitglied der Konzernführung. Diese Erkenntnis: Was ich tue, hat wirklich Bedeutung. Es ist eine riesige Verantwortung, aber auch eine großartige Plattform. Das war aufregend – und ein bisschen überwältigend zugleich.