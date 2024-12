Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit der guten Vorsätze. Das gilt auch für den Beruf. Das Jobportal Stepstone hat daher untersucht, welche Pläne Arbeitnehmer für 2025 haben – und was den Arbeitsmarkt in diesem Jahr geprägt hat. Dabei haben sich die folgenden vier Trends herauskristallisiert.

Quereinstieg boomt

Laut Stepstone hat sich die Zahl der Jobs auf ihrem Portal, die sich explizit an Quereinsteiger richtet, in den letzten fünf Jahren vervierfacht. Besonders hoch seien die Zahlen im Vertrieb und im Einzelhandel, aber auch in Berufen wie Anlagenmechaniker, Bürokraft, Lokführer oder Logistiker.

Auf der anderen Seite werde auch verstärkt nach Jobs als Quereinsteiger gesucht: So habe „Quereinstieg“ in diesem Jahr unter den Top-3-Suchbegriffen auf der Plattform gelegen.

„Geradlinige Karrierewege werden immer seltener, der Karrierewechsel zum neuen Normal. Entscheidend werden Fähigkeiten sein, nicht nur Abschlüsse“, sagt Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei der Plattform.

Neues Jahr, neuer Job, besseres Gehalt

Den Job zu wechseln ist ein beliebter Neujahrsvorsatz: Fast jeder zweite Befragte (48 Prozent) möchte sich laut der Stepstone-Untersuchung „Job & Gehalt“ im kommenden Jahr eine neue Beschäftigung suchen. Der Großteil dieser Personen wünscht sich mehr Gehalt (64 Prozent). 42 Prozent dieser Wechselwilligen hoffen, dadurch Beruf und Privatleben wieder besser vereinen können. 40 Prozent wünschen sich bessere Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten und 38 Prozent interessantere Aufgaben.

Für Unternehmen, die nicht mehr Gehalt zahlen können, gibt es also ebenfalls Chancen, wie Zimmermann betont: „Auch Weiterbildungsmaßnahmen machen Arbeitgeber attraktiv und stärken ihre Position im Wettbewerb um die passenden Kandidaten.“

Die Team-Familie

Und was ist mit denen, die ihren Job nicht in absehbarer Zeit wechseln möchten – immerhin ein Drittel der Befragten? Haben diese auch spezielle Gründe dafür? Ja – das Team. So wolle jeder Zweite aufgrund der guten Beziehung zu den Kollegen und Vorgesetzten beim aktuellen Arbeitgeber bleiben.

Der Hintergrund für diese Aussage ist für Zimmermann ganz klar: „Wir verbringen in der Regel etwa acht Stunden am Tag an unserem Arbeitsplatz – und damit häufig mehr Zeit mit den Kollegen als mit Freunden.“ Ein funktionierendes Teamgefüge sei der Haupt-Wohlfühlfaktor im Job – und das sollte auch bei Neueinstellungen berücksichtigt werden.

Top-Vorsätze für 2025

Ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze im Beruf steht – weniger Stress. Jeder Zweite möchte diesen reduzieren. Jeder Dritte hat sich außerdem vorgenommen, sich weiterbilden zu wollen und 33 Prozent möchten in ihrem Job etwas Sinnstiftendes tun.

Das sollten auch Arbeitgeber berücksichtigen, betont Zimmermann: „Menschen empfinden vor allem Stress, wenn sie Druck durch eine hohe Arbeitsbelastung empfinden und keinen Sinn in ihren Aufgaben sehen. Das geht zulasten ihrer Produktivität.“ Wenn Arbeitnehmer hingegen die Möglichkeiten bekämen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren und ungeliebte repetitive Aufgaben an neue Technologien abzugeben, motiviere sie das.

Über die Analyse:

Für die Untersuchungen hat Stepstone verschiedene Methoden angewandt. So wurden für die Suchtrends alle Suchbegriffe auf der Plattform im Zeitraum 1. Januar bis 30. Oktober ausgewertet und danach sortiert, wie häufig sie eingegeben wurden. Allgemeingültige Suchbegriffe wie „Ausbildung“, „Minijob“ et cetera, die sich nicht auf einen konkreten Beruf oder Berufsfeld beziehen, wurden in der Betrachtung ausgeklammert.

Datengrundlage für die Analyse von Quereinstiegs-Jobs ist die durchschnittliche Anzahl der täglichen Stellenanzeigen auf dem Portal, die diesen Begriff enthalten haben. Der untersuchte Zeitraum ist Januar 2019 bis Juli 2024.

In einer gesonderten Untersuchung mit dem Titel „Job & Gehalt“ hat Stepstone im November rund 8.600 Beschäftigte, darunter circa 1.600 Führungskräfte und mehr als 800 Recruiter:innen befragt, unter anderem welche Pläne Jobsuchende 2025 haben, ob sie ihren Arbeitgeber wechseln wollen und welche Rolle das Gehalt spielt.