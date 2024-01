Beschäftigte der Finanz- und Versicherungsindustrie können sich in Deutschland über ein im Branchenvergleich hohes Gehalt freuen. So beziehen Angehörige der zugehörigen Berufe hierzulande das zweithöchste Durchschnittsgehalt der betrachteten Branchen, hat die Karriereplattform Stepstone ermittelt. Nur Ärztinnen und Ärzte verdienen besser.

63.000 Euro brutto im Jahr können demnach Mitarbeiter aus Banken, von Finanzdienstleistungsunternehmen und Versicherungen mit nach Hause nehmen. Das Mediangehalt – die Summe, bei der die Hälfte der Gehälter darüber und die andere darunter liegt – beträgt dort immerhin noch 57.000 Euro. Das Mediangehalt gibt meist ein realistischeres Bild wider, als es das Durchschnittsgehalt tut. Denn der einfache Durchschnitt kann durch Ausreißer nach oben verzerrt werden. Alle Gehaltsangaben, die auf den folgenden Seiten widergegeben sind, beziehen sich jeweils auf den Median.

Vergleichsweise hohe Gehälter bei Banken und Versicherungen

Neben der Finanzbranche haben die Autoren zwölf weitere Bereiche näher analysiert, darunter Personalwesen, IT und Handwerksberufe. Liegen Ärzte und Mitarbeiter der Finanzbranche am oberen Ende der Skala, so finden sich am unteren Ende die Gehälter aus Groß- und Einzelhandel (Median: 35.750 Euro) und Gastronomie/Hotellerie (35.500 Euro) wieder.

Die Autoren des Stepstone-Reports haben einige interessante Fakten zur Vergütungspolitik innerhalb Finanz- und Versicherungsunternehmen zusammengetragen. Wir stellen sie auf den folgenden Seiten vor.

Nächste Seite: So wirken sich Geschlecht, Ausbildung und Hierarchiestufe auf das Gehalt aus >>

© Stepstone

Wie in anderen Branchen auch besteht in der Finanz- und Versicherungsbranche ein Vergütungsunterschied zwischen Männern und Frauen. Die einfach gemessene Lohnlücke von 18 Prozent, die Frauen gegenüber Männern dort weniger verdienen, schnurren auf 6,6 Prozent zusammen, wenn strukturelle Unterschiede wie die Qualifikation, die genaue Tätigkeit, Anstellungsart und -umfang eingerechnet werden, stellen die Stepstone-Autoren fest.

Noch deutlicher wirken sich der Bildungsabschluss und das Kriterium Personalverantwortung aus: Chefs nehmen durchschnittlich 72.000 Euro mit, einfache Angestellte dagegen nur gut 53.000 Euro.

Nächste Seite: So viel Gehaltsunterschied bewirkt die Firmengröße >>

© Stepstone

Sag mir, wie groß deine Firma ist ... Die Unternehmensgröße spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn es um die Durchschnittsgehälter geht. In Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern erhalten diese durchschnittlich ein Drittel mehr Gehalt als solche aus Kleinunternehmen mit bis zu 50 Angestellten.

Nächste Seite: Die Berufserfahrung wirkt sich aufs Gehalt aus >>

© Stepstone

Wenn es um Gehälter geht, spielt ebenso die Berufserfahrung eine Rolle: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, erhalten im Mittel auch deutlich mehr Geld. Die Spanne reicht in der Branche Finanzen und Versicherungen von 44.000 Euro für Berufseinsteiger bis zu 67.250 Euro für Mitarbeiter, die schon mehr als zehn Jahre dabei sind.

Nächste Seite: Die konkrete Tätigkeit bestimmt das Gehalt >>

© Stepstone

Natürlich kommt es beim Gehalt auch auf den konkreten Job an. Die Bankenbranche zahlt etwas mehr als die Versicherungsbranche, hat Stepstone gemessen. Darüber hinaus macht es jedoch auch einen Unterschied, ob Mitarbeiter als Versicherungskaufmann oder -frau angestellt sind oder ob sie als Betriebswirt ins Unternehmen geholt wurden.

Unter dem Stichwort Berufsbezeichnungen hat Stepstone ausschließlich solche Tätigkeiten aufgeführt, die unterhalb des Media-Gehalts liegen. Andere Tätigkeitsgruppen müssen entsprechend darüber liegen.

Nächste Seite: Das Gehalt hängt auch vom Bundesland ab >>

© Stepstone

Zuguterletzt entscheidet auch der Arbeitsort über das Gehalt. Die Stepstone-Autoren haben ermittelt, dass es zwischen den Bundesländern erhebliche Unterschiede gibt. Wer in Sachsen-Anhalt arbeitet, verdient als Angehöriger der Finanz- oder Versicherungsbranche im Mittel deutlich weniger als jemand, der in Bayern oder Baden-Württemberg tätig ist.

Besonders zahlt es sich jedoch aus, in Hessen zu arbeiten, hat Stepstone ermittelt: Das Mediangehalt von knapp 63.000 Euro bildet die Spitze im Bundesländervergleich. Dafür dürfte verantwortlich ist, dass in Hessen die deutsche Finanzhauptstadt Frankfurt liegt, die viele Spitzenkräfte anzieht.

Über die Gehälter-Studie von Stepstone

Der Gehaltsreport 2024 von Stepstone ist die jüngste Ausgabe einer jährlich erscheinenden Auswertung der Berufsnetzwerks-Plattform. Er basiert auf der hauseigenen Gehaltsdatenbank, die laut Angaben der Betreiber selbst „eine der deutschlandweit größten“ sei. Man habe rund 922.000 Vergütungsdaten ausgewertet, die von Januar 2021 bis November 2023 erhoben wurden. Alle Angaben seien geprüft und gewichtet worden, so dass die Angaben als repräsentativ gelten könnten.

In die Untersuchung floss ausschließlich die Vergütung von Vollzeitbeschäftigten ein – inklusive Boni, Provisionen oder Prämien. Zwei Drittel der Daten stammten von Männern, 30 Prozent von Frauen. 31 Prozent der Befragten gaben an, eine Führungsposition innezuhaben.