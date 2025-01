Mit einem Mediangehalt von 59.750 Euro brutto jährlich liegen Versicherungen im Branchenvergleich auf dem vierten Platz in Deutschland. Lediglich Fach- und Führungskräfte bei Banken, der Luft- und Raumfahrt sowie in der Pharma-Branche verdienen mehr. Das geht aus dem aktuellen Gehaltsreport des Online-Karriere-Portals Stepstone hervor.

Damit liegen die Gehälter der Versicherungsmitarbeiter deutlich über den Mediangehältern in Deutschland: Diese betragen 45.800 Euro brutto im Jahr.

2.500 Euro mehr als im Vorjahr

Für weitere Auswertungen fasst Stepstone die Branchen Banken, Finanzen und Versicherungen zusammen. Im Jahr 2024 betrugen hier die Mediangehälter 59.500 Euro brutto. Das sind 2.500 Euro mehr als im Vorjahr – oder 4,4 Prozent.

Da das Bankwesen mit einem Mediangehalt von 65.500 Euro die Branche mit dem höchsten Gehalt ist und auch der Mediangehalt in der Versicherungsbranche leicht über dem zusammengefassten Wert der drei Sektoren liegt, dürfte der niedrigere Wert an den Gehältern bei Finanzdienstleistern liegen. Diese wurden in der Studie jedoch nicht einzeln aufgeführt.

Das Brutto-Durchschnittsgehalt bei Banken, Finanzen und Versicherungen ist mit 64.750 Euro etwas höher, da hier, im Gegensatz zum Median-Gehalt, auch Ausreißer nach oben und unten berücksichtigt werden. Im Jahr 2023 verdienten die Mitarbeiter dieser drei Branchen im Durchschnitt noch 1.750 Euro weniger (63.000 Euro).

Zur Methode des Gehaltreports

Für den Gehaltsreport 2025 werteten die Stepstone-Analysten 1.052.211 Vergütungsdaten aus der eigenen Datenbank für das Jahr 2024 aus. Die Daten beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen, Prämien und ähnlichen Leistungen.

Sämtliche Auswertungen basieren auf erhobenen Gehaltsinformationen von Vollzeitbeschäftigten. Davon stammen 63 Prozent von Männern und 33 Prozent von Frauen. Der Anteil von Beschäftigten mit Personalverantwortung beträgt 31 Prozent.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die fünf wichtigsten Studienergebnisse vor.

1. Relevante Versicherungsberufe und deren Gehälter:

Sozialversicherungsfachangestellte: 52.000 Euro

Versicherungsfachmann/frau: 50.750 Euro

Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen: 42.500 Euro

2. Gehälter im Bereich „Banken, Finanzen und Versicherung" nach Bildungsgrad, Berufserfahrung und Führungsverantwortung.

Gehaltsentwicklung nach Bildungsgrad:

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Mit Hochschulabschluss: 72.750 Euro

Ohne Hochschulabschluss: 54.000 Euro

Gehaltsentwicklung nach Position:

Mit Personalverantwortung: 73.750 Euro

Ohne Personalverantwortung: 55.250 Euro

Gehaltsentwicklung nach Berufserfahrung:

Unter 1 Jahr: 45.750 Euro

1-2 Jahre: 47.750 Euro

3-5 Jahre: 53.250 Euro

6-10 Jahre: 61.000 Euro

11-25 Jahre: 69.000 Euro

Über 25 Jahre: 70.250 Euro

3. Geschlechterspezifische Unterschiede: Gender-Pay-Gap

Männer: 63.500 Euro

Frauen: 52.500 Euro

Gender Pay Gap: 17,6 Prozent

Bereinigter Gender Pay Gap (bei gleicher Qualifikation, Berufserfahrung und anderen gehaltsrelevanten Faktoren): 8,2 Prozent

4. Gehälter variieren auch nach Unternehmensgröße:

1-50 Mitarbeiter: 50.250 Euro

51-500 Mitarbeiter: 58.750 Euro

501-5.000 Mitarbeiter: 63.250 Euro

Über 5.000 Mitarbeiter: 67.500 Euro

5. Regionale Unterschiede im Gehalt:

Die fünf Bundesländer mit dem höchsten Mediangehalt im Bereich „Banken, Finanzen und Versicherung":