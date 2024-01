Stepstone Gehaltsreport 2024 Wo und in welchen Berufen du das meiste Geld verdienst

In welchen Berufen wird eigentlich das meiste Geld verdient? Und in welchen Regionen bekomme ich überdurchschnittlich viel Lohn? Der Stepstone-Gehaltsreport 2024 gibt Antworten auf diese Fragen. Klick dich durch unsere Bilderstrecke!

McDonalds Filiale in Wertheim: Mit 65.000 Mitarbeitern ist die Fastfoodkette der größte gastronomische Arbeitgeber in Deutschland.

Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat nicht immer ein positives Image, vor allem wenn der Begriff „Kellner“ fällt. Bilder von Stress, unzufriedenen Gästen, niedrigen Löhnen und extremen Arbeitszeiten, die den Weg zum Burnout ebnen, tauchen auf. Doch die Realität im Gastgewerbe sieht bei weitem nicht so düster aus. Gerade im Service spielt das Trinkgeld eine wichtige Rolle. Für viele Kellner ist das Trinkgeld ein wesentlicher Bestandteil ihres Einkommens. Obwohl es dem Gast freigestellt ist, ob er ein Trinkgeld gibt oder nicht, gehört es in Deutschland zum guten Ton, dem Kellner zwischen 5 und 10 Prozent des Rechnungsbetrages zusätzlich zu geben. Servicekräfte, die durch Freundlichkeit und gute Umgangsformen überzeugen, können sich mit Trinkgeldern ein „zweites Standbein“ aufbauen. Im Durchschnitt wird in der Branche ein Gehalt von 40.000 Euro gezahlt, wobei auch hier der Verdienst stark von der Position im Unternehmen abhängt. So liegt das Durchschnittsgehalt bei McDonald’s bei rund 30.000 Euro brutto im Jahr. Je nach Position kann man zwischen 20.000 Euro und 45.000 Euro brutto im Jahr verdienen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte unter den Arbeitnehmern oft Unklarheit über die Gehälter ihrer Kollegen in anderen Unternehmen. Dies machte Bewerbungen auf neue Stellen zu einem unsicheren Unterfangen, da Informationen über Gehälter nur selten ausgetauscht wurden. In Deutschland galten Gespräche über den Verdienst oft als Tabu, nicht zuletzt aufgrund von Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen, die Arbeitnehmer zur Geheimhaltung ihres Einkommens verpflichteten – eine Praxis, die rechtlich als unzulässig gilt.

Gehaltstransparenz im Fokus

Dank Internet, Vergleichsportalen und Jobbörsen ist das inzwischen anders. Laut dem kürzlich veröffentlichten Stepstone Gehaltsreport 2024 legen immer mehr Arbeitnehmer Wert darauf, dass Gehaltsinformationen bereits in den Stellenanzeigen transparent gemacht werden. Die Studie zeigt, dass 9 von 10 Befragten eher geneigt sind, sich auf einen Job zu bewerben, wenn das zukünftige Einkommen von Anfang an offengelegt wird. Erstaunlicherweise haben sogar 6 von 10 Personen auf die Bewerbung für eine an sich passende Stelle verzichtet, wenn keine Informationen zum Gehalt vorhanden waren. Die Umfrage wurde bei rund 5.700 Menschen in Deutschland durchgeführt.

Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei Stepstone, betont: „Wir beobachten seit Jahren, dass Gehaltstransparenz für die Menschen immer bedeutsamer wird. Darum haben wir auf Stepstone.de schon Anfang 2021 Gehaltsspannen in Stellenanzeigen eingeführt. Dort sehen wir aus erster Hand, dass diese Information oftmals ausschlaggebend dafür ist, ob es wirklich zu einer Bewerbung kommt.“ Weiterhin erklärt er: „Wer kein Gehalt angibt, verspielt in Zeiten der Arbeitslosigkeit wertvolles Potenzial. Unternehmen können es sich nicht leisten, durch fehlende Gehaltsangaben auf passende Kandidaten zu verzichten.“

Bruttomediangehalt in Deutschland bei 43.750 Euro

Laut dem Stepstone Gehaltsreport 2024 beträgt das Bruttomediangehalt in Deutschland 43.750 Euro, wobei genauso viele Gehälter unterhalb und oberhalb des Medians liegen. Die Auswertung basiert auf mehr als 920.000 Gehaltsdaten und ist repräsentativ für Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss, Wirtschaftssektor und geografische Verteilung auf die Bundesländer.

Verdienste in Hamburg und Hessen überdurchschnittlich

Die Unterschiede in den Gehältern zwischen den Bundesländern sind beträchtlich. Am höchsten ist der Durchschnittsverdienst in Hamburg mit 49.750 Euro, gefolgt von Hessen mit 47.500 Euro und Baden-Württemberg mit 47.000 Euro. Am unteren Ende der Skala liegen Sachsen-Anhalt (36.500 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (36.500 Euro) und Thüringen (37.000 Euro).

Abstand zwischen Ost und West bei rund 17 Prozent

Das Ost-West-Gefälle beträgt insgesamt 17,2 Prozent (ohne Berlin) mit einem Durchschnittsverdienst von 37.250 Euro in Ostdeutschland gegenüber 45.000 Euro in Westdeutschland.

Unter den Großstädten zeichnen sich München (56.250 Euro) und Stuttgart (54.500 Euro) durch besonders hohe Durchschnittsgehälter aus. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankfurt am Main (53.250 Euro) und Wiesbaden (53.500 Euro).

Gehalt nach Regionen:

Gehalt nach Regionen © Stepstone Gehaltsreport 2024

Bereinigter Gender Pay Gap bei 5,5 Prozent

Die Diskrepanz beim Gender Pay Gap wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass vollzeitbeschäftigte Frauen mit einem Mediangehalt von 40.000 Euro 12,4 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, die ein Gehalt von 45.750 Euro erhalten. Berücksichtigt man jedoch Einflussfaktoren wie Alter, Branche, Beruf, Ausbildung, Berufserfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland, Stadt und Personalverantwortung, reduziert sich der bereinigte Gender Pay Gap auf 5,5 Prozent.

Bildung spielt eine entscheidende Rolle beim Gehalt

Personen mit Hochschulabschluss verdienen im Durchschnitt 57.500 Euro, was etwa 33 Prozent mehr ist als das Gehalt von Kollegen ohne Studienabschluss (41.000 Euro). Führungskräfte profitieren ebenfalls finanziell: Arbeitnehmer mit Personalverantwortung erhalten ein Gehalt von durchschnittlich 50.000 Euro, fast 20 Prozent höher als die Beschäftigten ohne Personalverantwortung (41.000 Euro).

Erfahrung zahlt sich aus: Das Gehalt steigt mit zunehmender Berufserfahrung. Berufseinsteiger verdienen durchschnittlich 38.250 Euro, während es nach mehr als 11 Jahren auf 48.000 Euro ansteigt.

Über den Stepstone-Gehaltsreport 2024

Der Stepstone-Gehaltsreport 2024 basiert auf einer umfangreichen Gehaltsdatenbank in Deutschland und bietet Einblicke in die Vergütung nach verschiedenen Kriterien wie Ort, Region, Berufsgruppe, Branche und Berufserfahrung. Die Daten sind repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung auf Bundes- und Landesebene und berücksichtigen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss und Wirtschaftssektor. Es ist zu beachten, dass aufgrund von Veränderungen in der Auswertungsmethodik und der Zusammensetzung der Stichprobe die Gehaltsangaben nicht direkt mit denen aus den Vorjahren vergleichbar sind.