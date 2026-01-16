Versicherungsmitarbeiter verdienen im Branchenvergleich relativ gut. Wie groß die Bandbreite der Gehälter ist und wovon das abhängt: Hier die wichtigsten Fakten.

Stepstone hat untersucht, wie viel Geld Fach- und Führungskräfte zwischen 2022 und Ende 2025 verdient haben. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen erstellte das Karriere-Portal zudem eine Extra-Auswertung für die Versicherungsbranche: Wir stellen die wichtigsten Ergebnisse vor.

Diese 2 Versicherer sind unter den 10 Top-Arbeitgebern Deutschlands

Die Versicherungsbranche belegt im bundesweiten Branchenvergleich den dritten Platz bei den Gehältern. Das zeigt eine exklusive Sonderauswertung des aktuellen Stepstone-Gehaltsreports 2026, den das Karriereportal speziell für DAS INVESTMENT Versicherungen erstellt hat. Nach Bankwesen (70.250 Euro) und Luft- und Raumfahrt (68.000 Euro) erreichen Vollzeitbeschäftigte in Versicherungen einen Medianwert von 66.500 Euro brutto jährlich.

Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 59.750 Euro. Allerdings verwendet der Report in diesem Jahr erstmals die offizielle Klassifikation der Berufe (KldB) der Bundesagentur für Arbeit, wodurch die Zahlen nicht mit dem Vorjahresbericht vergleichbar sind.

Das Ergebnis liegt deutlich über dem bundesweiten Median von 53.900 Euro über alle Branchen und Berufe hinweg. Versicherungsbeschäftigte verdienen damit rund 23 Prozent mehr als der Durchschnitt.

Abweichung zur aktuellen Kununu-Studie

Das Stepstone-Ranking weicht vom aktuellen Kununu-Branchenvergleich ab. Dort landete die Versicherungsbranche auf Rang 2 mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.636 Euro – hinter den Banken mit 63.013 Euro.

Die unterschiedlichen Platzierungen erklären sich durch verschiedene Erhebungsmethoden: Während Kununu auf freiwillige Gehaltsangaben von Nutzern setzt (1,13 Millionen Datensätze), basiert der Stepstone-Report auf 1.326.157 Vergütungsdaten aus der eigenen Datenbank und wurde mit offiziellen Arbeitsmarktstatistiken kalibriert.

Zur Methode des Gehaltreports

Für den Gehaltsreport 2026 werteten die Stepstone-Analysten Vergütungsdaten aus dem Zeitraum Januar 2022 bis November 2025 aus. Die Daten beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen, Prämien und ähnlichen Leistungen.

Sämtliche Auswertungen basieren auf erhobenen Gehaltsinformationen von Vollzeitbeschäftigten. Davon stammen 61 Prozent von Männern und 34 Prozent von Frauen. Der Anteil von Beschäftigten mit Personalverantwortung beträgt 27 Prozent.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die drei wichtigsten Studienergebnisse vor.

Regionale Unterschiede bleiben bestehen

Hamburg führt bei den Versicherungsgehältern mit 71.000 Euro, gefolgt von Hessen (69.250 Euro) und Bayern (68.500 Euro). Schlusslichter sind Sachsen-Anhalt (52.500 Euro) und Brandenburg (55.750 Euro). Das Ost-West-Gefälle beträgt ohne Berlin 13 Prozent.

Bundesland Brutto-Gehalt Median in EUR Hamburg 71.000 Hessen 69.250 Baden-Württemberg 68.750 Bayern 68.500 Nordrhein-Westfalen 68.250 Berlin 63.500 Niedersachsen 63.000 Rheinland-Pfalz 60.000 Saarland 60.000 Brandenburg 55.750 Thüringen 54.500 Sachsen-Anhalt 52.500

Unternehmensgröße entscheidend

Die Unternehmensgröße zeigt deutlichen Einfluss: Während Beschäftigte in Firmen mit 1 bis 50 Mitarbeitenden 51.500 Euro verdienen, erreichen Angestellte in Konzernen mit über 5.000 Beschäftigten 77.500 Euro – eine Differenz von mehr als 50 Prozent.

Anzahl der Mitarbeitenden Brutto-Gehalt Median in EUR 1 bis 50 51.500 51 bis 500 62.250 501 bis 5000 72.750 5001 oder mehr 77.500

Akademiker verdienen deutlich mehr

Mit Hochschulabschluss liegt das Mediangehalt in der Versicherungsbranche bei 83.250 Euro, ohne bei 60.750 Euro.

Abschluss Brutto-Gehalt Median in EUR mit Hochschulabschluss 83.250 ohne Hochschulabschluss 60.750

Führungskräfte mit Personalverantwortung erzielen 84.500 Euro, während Beschäftigte ohne Personalverantwortung bei 63.250 Euro liegen.