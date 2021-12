"Stern"-Reporter Wigbert Löer „Maschmeyer ist ein genialer Menschenfänger“

Im März 2014 haben wir eine Titelgeschichte über Maschmeyers Cum-Ex-Geschäfte veröffentlicht. Daraufhin meldeten sich weitere Informanten bei uns. Was sie zu berichten hatten, ging weit über die Cum-Ex-Geschäfte hinaus.Wir können das annähernd und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachvollziehen. Es müssten weit mehr als 100.000 sein. Wir haben eine Tabelle, in der alle vom AWD zwischen1989 und 2003 vermittelten geschlossenen Fonds - das waren hauptsächlich Immobilienfonds - aufgelistet sind. In Deutschland waren das 240.000. Die meisten dieser Produkte haben über die Jahre sehr schlecht abgeschnitten. Wenn man davon ausgeht, dass einige Anleger mehrere Beteiligungen beim AWD gezeichnet haben, kommt man auf diese Anzahl.Nein. In einem Interview mit der Bildzeitung allerdings bestätigte Carsten Maschmeyer, dass er rund zwei Millionen Euro für die Rechte an dem Buch vom Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gezahlt hatte. Bis dahin war ja lediglich von einer Million Euro die Rede.Durch Unterlagen für das Finanzamt. Es gab am Anfang keinen schriftlichen Vertrag zwischen Maschmeyer und Schröder. Allerdings wollte Maschmeyer die zwei Millionen Euro, die er für die Buchrechte bezahlte, offensichtlich von der Steuer absetzen. Das Finanzamt verlangte etwas Schriftliches - die hohe Summe erschien den Beamten offenbar nicht glaubwürdig.