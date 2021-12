Steuerbescheinigungen für 2019 Worauf Fondsanleger und Fondsberater achten sollten

Andreas Beys

Foto: Sauren

Wie jedes Jahr werden auch in diesem Jahr in den nächsten Wochen und Monaten Fondsanleger von ihren deutschen Depotstellen/Banken „Steuerbescheinigungen“ beziehungsweise von ihren ausländischen Depotstellen/Banken „Erträgnisaufstellungen“ erhalten. Fondsanleger, die ihre Anteile in einem ausländischen Fondsdepot verwahren, rufen häufig bei ihren Anlageberatern oder ihren Depotbanken an und fordern zusätzlich – fälschlicherweise, aber oft auch, weil deren Steuerberater sie dazu aufgefordert haben – eine Steuerbescheinigung an. Warum erhalten solche Fondsanleger keine Steuerbescheinigung, sondern richtigerweise nur eine Erträgnisaufstellung von ihren ausländischen Depotstellen?

Eine Depotstelle kann nur dann einen Steuereinbehalt auf Kapitalerträge bescheinigen, wenn sie dazu berechtigt beziehungsweise staatlich beauftragt ist, Steuern auf steuerpflichtige Kapitalerträge einzubehalten und an den deutschen Fiskus abzuführen. Eine ausländische Depotstelle kann vom deutschen Fiskus nicht zu einer solchen Handlung verpflichtet werden. Da somit keine Steuer von der ausländischen Depotstelle einbehalten wird, stellt die ausländische Depotstelle auch keine „Steuer-einbehalts-Bescheinigung“ aus.

Deutsche Fondsanleger müssen allerdings selbstverständlich auch ihre Kapitalerträge aus dem Ausland in Deutschland versteuern. Dafür stellen die ausländischen Depotstellen Erträgnisaufstellungen im Sinne der deutschen Steuergesetzgebung zur Verfügung, die auch von den deutschen Finanzämtern in der Regel akzeptiert werden. Mit Hilfe der Erträgnisaufstellungen der Depotbanken ist eine Deklarierung der Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung somit sehr einfach: Es wird genau angezeigt, welchen Betrag der Anleger in welcher Zeile der Anlage KAP einzutragen hat. Für die Veranlagung 2019 gibt es dafür eine neue Anlage KAP-INV, welche eine ergänzende Anlage zur Anlage KAP darstellt.

Besonderheiten bei Fondsanlegern mit deutschen Depotstellen

Die deutschen Depotstellen fungieren weiterhin als verlängerter Arm der Finanzverwaltung. Die steuerpflichtigen Kapitalerträge der Anleger werden von der Depotstelle identifiziert und die daraus resultierende Kapitalertragsteuer mit abgeltender Wirkung an den Fiskus weitergeleitet. Mit abgeltender Wirkung bedeutet, dass der Anleger seine steuerpflichtigen Kapitalerträge nicht zusätzlich auch noch im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung angeben muss. Der Fiskus hat ja sein Geld mit Hilfe der deutschen Depotbanken schon erhalten.

Aber auch wer seine Fondsanteile in einem deutschen Depot lagert, sollte gegebenenfalls eine Einkommensteuerveranlagung für 2019 durchführen. Folgende Gründe könnten vorliegen: