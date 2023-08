Frauen & Geld Podcast | Folge 15 Steuererklärung und Emotionen – wie passt das zusammen?

Die Steuererklärung bereitet vielen Bauchschmerzen. Oft mangelt es an Wissen über die steuerlichen Vorschriften. Laut Laura und Steffi von Money, Mind and Soul spielt auch der eigene emotionale Zustand eine wichtige Rolle. Die beiden klären holistisch über das Thema auf und kombinieren Fachwissen mit ganzheitlichen Coaching Ansätzen. Aber wie sieht das genau aus?

© Katharina Brösing – mjnt.

Anissa: Ihr habt wahnsinnig beeindruckende Werdegänge hinter euch. Könnt ihr euch nacheinander noch mal vorstellen und ein bisschen von euch erzählen? Laura: Ich bin Laura. Ich bin 44 und ursprünglich Juristin – ich war mal Richterin. Fünf Jahre lang habe ich für den Staat gearbeitet und mich dann irgendwann dazu entschieden, dem Staat den Rücken zuzuwenden, weil ich mich nach Freiheit gesehnt habe und ich einfach anders arbeiten wollte, als es mir dort möglich war. Also habe ich beschlossen, noch mal eine Steuerberaterausbildung zu machen. Das war aber gar nicht so eine richtig freie Entscheidung, sondern das hatte was damit zu tun, dass auch mein Vater schon Steuerberater war, ich das also schon sehr gut kannte. Das ist jetzt ungefähr sieben, acht Jahre her. Dann bin ich erst mal mein Vater gestartet, der hatte schon 40 Jahre eine Kanzlei in Hamburg.

Irgendwann bin ich da raus und bin dann meinen eigenen Weg gegangen – mit meiner eigenen Kanzlei. Da habe ich dann eine Weile alleine mit ein, zwei Mitarbeitern gearbeitet und bin aufgrund von einer Trennung in eine echte Lebenskrise gerutscht, die mich ziemlich durchgeschüttelt hat. Ich habe wirklich alles in Frage gestellt, was ich bis dahin gemacht hatte. Sowohl privat, als auch beruflich. Und so ist der Gedanke der Spiritualität in mein Leben getreten. Ich bin da letztendlich über Meditation und die Beschäftigung mit meinem Inneren hingekommen. So ist es dann auch gekommen, dass ich auch diesen kleinen Magie-Laden eröffnet habe. Und das ist jetzt Status Quo – Kanzlei und Magie-Laden.

Anissa: Das ist eine so superspannende Kombination. Wie war das bei dir , Steffi ? Steffi: Ich bin Steffi, 35 Jahre alt und ich habe damals meine berufliche Karriere im Finanzamt begonnen . Dort habe ich ein duales Studium gemacht und eigentlich schon nach ein paar Monaten gemerkt : D as ist irgendwie falsch. Aber ich habe es bis zum Ende durchgezogen , war dann ganz kurz noch mal beim Ministerium in NRW und habe dann ähnlich wie Laura auch gemerkt , dass mich diese Beamten w elt sehr ein schränkt . I ch bin so ein freiheitsliebender Mensch. I ch habe dann auch gesagt : I ch muss hier raus . Anfang 2013 bin ich zum Steuerberater gegangen, habe dann in einem Konzern gearbeitet, d ort mein Examen gemacht , aber auch gemerkt : I ch bin auch hier irgendwie total falsch. E s war eine riesengroße Welt und es ging immer höher, schneller, weiter und da s ist gar nicht meins .

Ich bin tatsächlich über Yoga zu dem Holistischen gekommen. Während meines Examens habe ich immer ganz viel Yoga gemacht und als ich dann fertig war, habe ich ein Retreat gemacht. Da haben wir eine Meditation gemacht. Da habe ich gemerkt: Ich bin eigentlich irgendwo, wo ich gar nicht so sein möchte. Und mir war unterbewusst schon lange klar, dass ich lieber mit den Menschen arbeiten möchte, als nur die Steuererklärung fertig zu machen. Und da ich auch sehr feinfühlig bin, habe ich jeden Tag gemerkt, wie extrem die Menschen von Steuerrecht überfordert sind. Es ist irgendwie etwas anderes, was wichtig ist. Damals war ich erst mal an dem Punkt, wo ich für mich erst geguckt habe: Okay, wie will ich mich jetzt orientieren, was möchte ich genau machen und habe dann halt auch einfach noch ganz viele Sachen gemacht – eine Coaching Ausbildung, eine Trainerausbildung zur gewaltfreien Kommunikation, Yoga und diese ganzen Sachen. Es kam aber immer wieder auf Steuer und Emotionen in Kombination zurück. Ganz viele haben mich immer gefragt: Hey, ich mach mich selbstständig. Kannst du mir da weiterhelfen? Auch in den Ausbildungen. Die meisten, die mit mir Coachings gemacht haben, haben immer gesagt: Ja, ich möchte mich selbstständig machen. Das war viel berufliche Neuorientierung, aber es ging auch immer um Emotionen. Also ich habe also viel im gefühligen Bereich gemacht, wie Reiki zum Beispiel. Und eigentlich ging es in den Sessions immer um eine Kernaussage: Ich bin überfordert. Da habe ich gedacht, das muss man doch irgendwie zusammen bekommen. Irgendwann habe ich Laura kennengelernt und wir hatten eigentlich beide so ein bisschen diese kombinierende Vision und so ist dann Money, Mind and Soul entstanden. Holistische Steuerberatung – mehr als nur Zahlen Anissa: Ihr bietet holistische Steuerberatung an. Was ist denn das eigentlich? Könnt ihr das einmal erklären? Also bis wohin geht das und wohin vielleicht auch nicht?

Laura: Holistisch bedeutet für uns in erster Linie ganzheitlich. Die Basis dessen bilden Körper, Geist und Seele. Diesen Ausdruck, alle Seiten zu betrachten, nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und die Seele, das haben wir so ein bisschen auf Money, Mind and Soul übertragen und haben gesagt, wir wollen auch da nicht nur einfach Steuern und Finanzen an sich betrachten, sondern wir wollen viel mehr mit einbinden. Wir wollen auch den Geist mitnehmen und die Seele und das, was unsere persönliche Aufgabe ist. Wo sind unsere Blockaden? Wo sind unsere Ängste?

Anissa: Könnt ihr ein Beispiel nennen, vielleicht aus eurer Beratungspraxis, wie ihr all das vereinbart.

Laura: Vielleicht kein Beispiel, aber einen Vergleich. Wir haben immer häufiger darüber nachgedacht, dass man das mit einem Arztbesuch ganz gut vergleichen kann. Folgende Situation: Ich gehe zum Arzt, ich habe ein Symptom und ich möchte einfach irgendein Medikament verschrieben bekommen, das ist für viele nicht mehr denkbar. Sie wollen gesehen werden. Ihre persönliche Situation soll gesehen werden, ihre Ängste, ihre Vergangenheit, das, was ihnen widerfahren ist. Und so ist es letztendlich für uns genauso. Wir wollen nicht einfach nur, dass jemand zu uns kommt und sagt: Macht was aus unseren Zahlen und macht eine Steuererklärung für uns, sondern wir wollen den Menschen dahinter sehen und was er für Herausforderung hat, und wollen ihm dabei helfen. Und das macht das so ganz deutlich, was wir wollen.