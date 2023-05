Jeder Deutsche hat laut Statistischem Bundesamt im durchschnitt sechs Versicherungen, für die er im Jahr 2021 rund 130 Euro pro Monat ausgab. Doch der Staat unterstützt die Versicherten dadurch, dass die Kunden ihre Ausgaben steuerlich absetzen können, erklärt der Düsseldorfer Versicherer Arag.

Wer seine Steuervorteile nutzen möchte, hat in diesem Jahr mehr Zeit dafür. Hintergrund sind die Zusatzarbeiten für Steuerberater infolge der Corona-Krise. Die Steuererklärungen ihrer Mandanten für das Jahr 2022 müssen sie aus Rücksicht darauf erst bis spätestens Ende Juli 2024 abgeben.

Aber auch allen, die ihre Steuererklärunge in eigenregie erstellen, kommt das Finanzamt entgegen: Ihr Abgabetermin endet aufgrund eines Wochenendes in diesem Jahr erst am 2. Oktober. Die Arag-Experten empfehlen dringend, diese Termine einzuhalten. Denn ansonsten drohe ein Säumniszuschlag.