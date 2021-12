Steuerexperten von EY Krypto-Investments – und die Steuer?

Sven Oberle (li.) und Christian Katzer

Virtuelle Währungen wie Bitcoin oder Ethereum, auch Kryptowährungen genannt, rücken zunehmend in den Fokus von Privatpersonen. Insbesondere die Kryptowährung Bitcoin sorgte in den vergangenen Monaten fast täglich für Schlagzeilen. Vor diesem Hintergrund und in der derzeitigen Niedrigzinsphase werden virtuelle Währungen verstärkt auch zur privaten Kapitalanlage genutzt. Daneben gewinnen sie als alternative Zahlungsmittel immer mehr an Bedeutung.

Veräußerungen im Privatvermögen

Um unliebsame Folgen zu vermeiden, sollten Anleger die steuerlichen, insbesondere die ertragsteuerlichen Konsequenzen beachten. Kryptowährungen werden regelmäßig durch Hingabe von Euro angeschafft und durch Rücktausch in Euro veräußert. Veräußerungen von Bitcoins und anderen Kryptowährungen im Privatvermögen des Anlegers können ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft auslösen. Voraussetzung hierfür ist, dass zwischen Anschaffung und Veräußerung der jeweiligen Kryptowährung nicht mehr als ein Jahr liegt.

In diesen Fällen ist der Anleger verpflichtet, den steuerpflichtigen Gewinn aus der Veräußerung in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben, da die Banken anders als beispielsweise bei Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien keine Steuer einbehalten.

Vorsicht ist insbesondere geboten bei Verwendung der Kryptowährung als (alternatives) Zahlungsmittel. Denn ertragsteuerlich gilt auch die Hingabe von Kryptowährungen zum Erwerb von Gegenständen als Veräußerung.